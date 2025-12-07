Ξεκίνησε στον Πειραιά η αποξήλωση των καλωδίων τρόλεϊ. 143 χλμ., 18 μήνες έργου, αντικατάσταση με ηλεκτρικά λεωφορεία. Τι είπε ο Κ. Κυρανάκης.

Από τον Πειραιά ξεκίνησε την Κυριακή 7/12 η μεγάλη μετάβαση του δικτύου τρόλεϊ, με την αποξήλωση 143 χλμ. καλωδίων (70% του συνόλου) και αντικατάσταση των οχημάτων από ηλεκτρικά λεωφορεία. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, ενώ από σήμερα οι γραμμές 17 και 20 λειτουργούν ήδη μόνο με ηλεκτρικά λεωφορεία.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρών στην έναρξη των εργασιών, δήλωσε:

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η οποία δεν μπορεί να επισκιαστεί από καμία διαφωνία... Σήμερα ξεκινάει η αποξήλωση των καλωδίων τρόλεϊ, εδώ από τον Πειραιά. Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο που υπηρέτησε τον Αθηναίο και τον Πειραιώτη εδώ και πάνω από 70 χρόνια, φτάνει σε ένα τέλος εποχής… Η ίδια ενέργεια που έδωσε το τρόλεϊ μπορεί πλέον να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία… Τεχνικά όμως, αισθητικά και από άποψη δημοσίου και οικονομικού συμφέροντος, ο ουρανός του Πειραιά και της Αθήνας επιτέλους θα αναπνεύσει.»

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε πως καταργείται πάνω από το 70% του δικτύου και ότι η αντικατάσταση θα φτάσει σταδιακά σε όλη την Αθήνα και τον Πειραιά.

Μια αλλαγή που άλλοι θεωρούν εκσυγχρονισμό και άλλοι απώλεια ιστορικής υποδομής. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα τρόλεϊ, μετά από 7 δεκαετίες, περνούν στη συλλογική μνήμη — και η πόλη εισέρχεται στην επόμενη ηλεκτρική εποχή.

