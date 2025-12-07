Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι γονείς του 2χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του μετά από φονική επίθεση πίτμπουλ μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Ζάκυνθο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το σκυλί είχε υιοθετηθεί μόλις λίγες εβδομάδες πριν, καθώς ζούσε ως αδέσποτο στον Άγιο Λέοντα. Η οικογένεια θέλησε να του προσφέρει ένα σπίτι — όμως το ζώο, εμφανώς επιθετικό, κατασπάραξε το παιδί, δαγκώνοντάς το στον λαιμό, στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος.

Στις κραυγές του παιδιού, ο πατέρας έσπευσε να το σώσει, προσπαθώντας με όλες του τις δυνάμεις να ανοίξει τα σαγόνια του σκύλου, όμως ήταν ήδη αργά.

Η προσπάθεια διάσωσης

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το αγόρι στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές περιέγραψαν εικόνες πρωτοφανείς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τα τραύματα ήταν εκτεταμένα, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα.

Η μητέρα του παιδιού έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει ότι το σκυλί που υιοθέτησαν για να σώσουν, αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού της.

Ο πατέρας, συντετριμμένος, περιέγραψε τη στιγμή που είδε το παιδί του λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή:

«Με φώναξε η κόρη μου και έτρεξα. Το είδα, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του. Εγώ το πήρα το σκυλί για να έχει σπίτι — και αυτό μου έφαγε το παιδί.»



Πώς συνέβη η επίθεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί επέστρεψε με τους γονείς στο σπίτι και ξέφυγε από την προσοχή τους για λίγα δευτερόλεπτα. Πλησίασε το σημείο όπου το πίτμπουλ ήταν δεμένο και το σκυλί το επιτέθηκε βίαια. Γείτονες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο ζώο ήταν γνωστό για την επιθετική του συμπεριφορά και γάβγιζε συχνά.

Το πίτμπουλ έχει απομακρυνθεί από το σπίτι και βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία, όπου ειδικό κλιμάκιο κτηνιάτρων αναμένεται να εξετάσει τη συμπεριφορά του και να αποφασίσει τα επόμενα μέτρα.

Μια υιοθεσία που ξεκίνησε από καλή πρόθεση κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία — και μια οικογένεια θρηνεί, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς λίγα λεπτά άλλαξαν τα πάντα.

