Μία νέα ψηφιακή εποχή στην οδική ασφάλεια ξεκινά στην Αττική, με την πιλοτική λειτουργία καμερών σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου έως το τέλος του έτους, στο πλαίσιο του νόμου για την «ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος είναι οι τροχονομικές παραβάσεις να καταγράφονται, να βεβαιώνονται και να εισπράττονται μέσα από ένα ενιαίο, απολύτως ψηφιακό και διαφανές σύστημα, με βασικό ζητούμενο την πρόληψη τροχαίων και τη μείωση των θυμάτων στην άσφαλτο.

Πού μπαίνουν οι πρώτες κάμερες

Μέχρι τα τέλη της χρονιάς, ενεργοποιείται πιλοτικά δίκτυο καμερών σε οκτώ κομβικά σημεία της Αττικής, σε σημεία με υψηλή επικινδυνότητα και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου & Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού & Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος & Ερµού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης & Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας & Εθν. Αντιστάσεως

Το συγκεκριμένο πιλοτικό στάδιο θα συνδεθεί με το νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναμένεται να λειτουργεί πλήρως έως το Πάσχα.

Τι θα «βλέπουν» οι κάμερες

Μέσω των καμερών θα εντοπίζονται και θα καταγράφονται σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως:

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

υπέρβαση ορίου ταχύτητας

μη χρήση ζώνης ασφαλείας

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης

Η αυξημένη συχνότητα των ελέγχων στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας, στην αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Η.Σ.)

Καρδιά της μεταρρύθμισης αποτελεί το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), υπό το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σύστημα:

θα «μαζεύει» δεδομένα από κάμερες και φορητές συσκευές ελέγχου,

θα αποθηκεύει εικόνες, βίντεο και χρονικά στοιχεία με κρυπτογραφημένη μετάδοση,

θα επεξεργάζεται αυτόματα τις παραβάσεις.

Οι πολίτες:

θα ενημερώνονται για τις κλήσεις τους μέσω της ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή με μήνυμα,

θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις,

θα έχουν πλήρη εικόνα για τα πρόστιμά τους, χωρίς άσκοπη γραφειοκρατία.



Τι λέει ο Δημήτρης Παπαστεργίου

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Ο νόμος για την “Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας” είναι μια μεταρρύθμιση που δεν αφορά απλώς διαδικασίες, αλλά την ίδια την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κάθε άνθρωπος που χάνεται στην άσφαλτο, μας υπενθυμίζει ότι η αδράνεια δεν είναι επιλογή».

Και συνέχισε:

«Γι’ αυτό και προχωρούμε σε ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών των συγκρούσεων: την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού, την παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, τη μη χρήση κράνους και ζώνης».

Για τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης υπογραμμίζει:

«Η μεταρρύθμιση στην οποία προχωρούμε με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη στηρίζεται σε δύο κρίσιμους άξονες. Πρώτον, στην εγκατάσταση καμερών σε επικίνδυνα σημεία, εκεί όπου η εμπειρία και τα δεδομένα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα ατυχημάτων. Δεύτερον, στο νέο “Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα”, ένα ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει άμεση ενημέρωση του πολίτη, γρήγορη βεβαίωση της παράβασης, απλοποιημένες ενστάσεις και ηλεκτρονική πληρωμή, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία».

Και καταλήγει:

«Ήδη, ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου, με την εγκατάσταση καμερών σε οκτώ σημεία της Αττικής, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου. Ο στόχος μας παραμένει απλός και βαθιά ανθρώπινος: λιγότερες παραβάσεις, ασφαλέστεροι δρόμοι και, πάνω απ’ όλα, περισσότερες ζωές που θα σωθούν».

2.500 κάμερες σε σταθερά σημεία και λεωφορεία

Το νέο δίκτυο καμερών, όταν αναπτυχθεί πλήρως, θα φτάσει τις 2.500:

2.000 κάμερες σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας

500 κάμερες σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής θα εγκαταστήσει 388 επιπλέον κάμερες, οι οποίες θα ενταχθούν στο Ε.Η.Σ., μαζί με εκείνες που ήδη λειτουργούν στην Αττική Οδό.

Τεχνητή νοημοσύνη, άμεση αφαίρεση διπλώματος και λιγότερη γραφειοκρατία

Η τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα:

αναγνωρίζει πιο γρήγορα τους παραβάτες,

κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις,

επιτρέπει άμεση ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης, όπου προβλέπεται.

Έτσι:

ενισχύεται η αίσθηση ασφάλειας,

μειώνονται οι καθυστερήσεις,

οι διαδικασίες γίνονται πιο ξεκάθαρες για τον πολίτη.

Με την ψηφιακή παρακολούθηση των προστίμων, οι οδηγοί θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι εκκρεμότητες έχουν, ενώ η εισπραξιμότητα (που σήμερα είναι κάτω από 10% τον πρώτο χρόνο) αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά, με τα έσοδα να παραμένουν υπέρ των Δήμων.

Ανοιχτά δεδομένα και νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας

Το Ε.Η.Σ. θα παρέχει ανωνυμοποιημένα ανοικτά δεδομένα, ώστε:

ερευνητές,

φορείς,

και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

να μπορούν να σχεδιάζουν πιο στοχευμένες πολιτικές για την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, προβλέπονται:

ενημερωτικές δράσεις,

εκπαιδευτικές καμπάνιες,

σεμινάρια για πολίτες και μαθητές,

με στόχο να ενισχυθεί μια νέα νοοτροπία υπεύθυνης οδήγησης.

Τι αλλάζει για τον πολίτη στην πράξη

Με την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου:

οι δρόμοι γίνονται πιο ασφαλείς,

οι παραβάτες αντιμετωπίζουν άμεσα τις συνέπειες,

μειώνεται η επαφή «στο γκισέ» και η ταλαιπωρία,

οι πολίτες νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διαδικασίες, χάρη στη διαφάνεια και την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα.

Η κυβέρνηση, μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση, επιχειρεί να χτίσει ένα νέο πλαίσιο ευθύνης, λογοδοσίας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής στον δρόμο. Η επιτυχία του εγχειρήματος, ωστόσο, θα κριθεί και από τη στάση όλων μας πίσω από το τιμόνι.

Διαβάστε ακόμα: Σήμερα 05 Δεκεμβρίου γιορτάζει ο Άγιος Σάββας - Χρόνια Πολλά