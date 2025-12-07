Νέος ΚΟΚ: Οι οκτώ θέσεις στην Αττική όπου εγκαθίστανται πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του 2025

Μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση στην οδική ασφάλεια εισάγει ο νόμος για την «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας», με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση της καταγραφής και διαχείρισης τροχονομικών παραβάσεων. Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η πιλοτική τοποθέτηση καμερών σε οκτώ κομβικά σημεία της Αττικής μέσα στους επόμενους μήνες.

Το νέο σύστημα στοχεύει στη διαφάνεια, την ταχύτερη βεβαίωση παραβάσεων και – κυρίως – στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Οι κάμερες θα «κουμπώσουν» στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το Πάσχα.

Τα οκτώ πιλοτικά σημεία όπου θα εγκατασταθούν κάμερες είναι:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου & Λεωφόρος Βασ. Σοφίας Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού & Αγίας Φωτεινής Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος & Ερμού Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης & Τήνου Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας & Εθν. Αντιστάσεως



Οι κάμερες θα ελέγχουν παραβάσεις όπως υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, μη χρήση ζώνης, παράνομη κίνηση σε ΛΕΑ και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, δημιουργείται το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), μέσω του οποίου οι πολίτες θα ενημερώνονται ψηφιακά για τα πρόστιμά τους, θα λαμβάνουν αποδεικτικά υλικού (εικόνες – βίντεο) και θα μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 2.500 κάμερες:

2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας,

500 μέσα σε λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων.

Η Περιφέρεια Αττικής θα προσθέσει ακόμη 388 κάμερες, ενταγμένες στο ίδιο σύστημα.

Τεχνολογίες αναγνώρισης πινακίδων με τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπουν γρήγορη κατηγοριοποίηση παραβάσεων, ενώ η ψηφιακή αφαίρεση άδειας θα γίνεται άμεσα όπου προβλέπεται από τον νέο ΚΟΚ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, στόχος της μεταρρύθμισης είναι «λιγότερες παραβάσεις και ασφαλέστεροι δρόμοι». Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα μειώσει σημαντικά τα τροχαία και θα βελτιώσει την καθημερινότητα οδηγών και πεζών, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση παραβάσεων.

Το σύστημα θα προσφέρει επίσης ανωνυμοποιημένα ανοικτά δεδομένα, δίνοντας σε ερευνητές και οργανισμούς τη δυνατότητα να αναλύουν πρότυπα οδικής συμπεριφοράς και να σχεδιάζουν στοχευμένες δράσεις πρόληψης.

Η πιλοτική εφαρμογή στα οκτώ σημεία της Αττικής αποτελεί το πρώτο βήμα ενός εκτεταμένου σχεδίου που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται και εφαρμόζεται η οδική νομοθεσία στη χώρα.

