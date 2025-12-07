Οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα τους και τα μπλόκα πλέον αποκτούν πανελλαδικό χαρακτήρα. Παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης για διάλογο αλλά και τις προειδοποιήσεις περί αστυνομικών μέτρων, η οργή και η αγανάκτηση του πρωτογενούς τομέα φαίνεται να δυναμώνει. Τρακτέρ, αποκλεισμοί δρόμων και μαζικές συγκεντρώσεις συνθέτουν την εικόνα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η Πανελλαδική Επιτροπή ετοιμάζεται μέσα στην εβδομάδα για κρίσιμη συνεδρίαση, που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Κλειστοί δρόμοι – μπλόκα σε κεντρικούς άξονες

Σε πολλά σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας οι μετακινήσεις γίνονται με δυσκολία ή και καθόλου.

• Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας: αποκλεισμένη στο ύψος του Μπράλου, με πάνω από 300 τρακτέρ παρατεταγμένα και άλλα 100 να αναμένονται από τον Δομοκό.

• Ιονία Οδός: μπλόκα και στα δύο ρεύματα, κυκλοφορία μόνο για έκτακτα περιστατικά.

• Εγνατία Οδός: αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας έκλεισαν τον δρόμο από Σιάτιστα προς Καλαμιά.

• Τελωνεία και μεθοριακοί σταθμοί: Προμαχώνας, Κήποι, Εξοχή, Ευζώνοι, Νίκη, Κακαβιά τελούν υπό επαναλαμβανόμενους αποκλεισμούς.

Οι χρόνοι μετακίνησης έχουν εκτοξευθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται τρεις και περισσότερες ώρες για διαδρομές που υπό κανονικές συνθήκες διαρκούν μόλις 25–30 λεπτά.

Ένταση και αποφασιστικότητα από την πλευρά των αγροτών

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, επισημαίνοντας πως τα ζητήματα είναι «ζωής και θανάτου».

Ενδεικτικά και χαρακτηριστικά η δήλωση αγροτών της Φθιώτιδας:

«Ήρθαμε για να μείνουμε μέχρι να δικαιωθούμε.»

Αντίστοιχα, στην Κρήτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχωρούν από τις 8 Δεκεμβρίου σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου, καταγγέλλοντας «εμπαιγμό» από την κυβέρνηση. Μαζική κινητοποίηση έχει ήδη προγραμματιστεί και στην Κεφαλονιά, ενώ στη Ρόδο οι αγρότες κατεβαίνουν στους δρόμους στις 15 Δεκεμβρίου, ζητώντας στήριξη από τοπικούς θεσμούς.

Το διεκδικητικό πλαίσιο

Στον πυρήνα των αιτημάτων περιλαμβάνονται:

άμεση καταβολή οφειλομένων ενισχύσεων και αποζημιώσεων

εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα

μείωση κόστους παραγωγής

αφορολόγητο πετρέλαιο και χαμηλότερη τιμή στο αγροτικό ρεύμα

αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ με πλήρη αποζημίωση ζημιών

Οι αποκλεισμοί συνεχίζονται και τα μπλόκα ενισχύονται ώρα με την ώρα, με την Πανελλαδική Διάσκεψη στη Νίκαια να θεωρείται κομβικό σημείο για τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Η κοινωνία παρακολουθεί, οι δρόμοι γεμίζουν τρακτέρ, ενώ η πολιτική πίεση αυξάνεται σταθερά. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι ο αγώνας δεν σταματά αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις και πράξεις – όχι μόνο λόγια.

