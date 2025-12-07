Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο, κοντά στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν αυτοκίνητο που κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε γέφυρα της περιοχής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο οδηγός του ΙΧ εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα που προκάλεσε το ατύχημα να πάρει φωτιά και να καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να φέρει σοβαρούς τραυματισμούς. Στο ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, ενώ το τροχαίο προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο.

Διαβάστε ακόμα: Η στιγμή του σεισμού 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα – Λέκκας: Το παρακολουθούμε, δεν υπάρχει ανησυχία