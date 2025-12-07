Η στιγμή του σεισμού 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα – Λέκκας: Το παρακολουθούμε, δεν υπάρχει ανησυχία

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Apoixos TV (apohxos.gr) αποτυπώνει τη στιγμή που η σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» τα Καλάβρυτα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Η κάμερα καταγράφει ξεκάθαρα τη δόνηση, με αντικείμενα να μετακινούνται και τον ήχο του σεισμού να γίνεται ιδιαίτερα αισθητός.

Η περιοχή των Καλαβρύτων βρίσκεται σε ζώνη αυξημένης σεισμικότητας και οι κάτοικοι είναι εξοικειωμένοι με ανάλογα φαινόμενα. Ωστόσο, κάθε ισχυρή δόνηση προκαλεί ανησυχία, ειδικά όταν γίνεται έντονα αντιληπτή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικές πηγές, δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν τη δραστηριότητα για τυχόν μετασεισμούς. Το συγκεκριμένο βίντεο προσφέρει μια σπάνια οπτική καταγραφή του φαινομένου, αναδεικνύοντας την ένταση της στιγμής.

Η δημοσίευση έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των χρηστών, με πολλούς να σχολιάζουν την ψυχραιμία όσων βρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρκεια του σεισμού.

