Η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου παραμένει συντετριμμένη μετά τον θάνατο ενός 2χρονου αγοριού στο χωριό Άγιος Λέοντας, όταν δέχθηκε επίθεση από τον οικογενειακό σκύλο, ράτσας πίτμπουλ. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφήνοντας μια οικογένεια σε απόγνωση και ένα ολόκληρο νησί συγκλονισμένο.

Το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα όταν πλησίασε το σημείο όπου ήταν δεμένο το ζώο, ενώ οι γονείς —που είχαν βγει για σύντομη αγορά τροφίμων— επέστρεψαν στο σπίτι και βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό γεγονός. Το 2χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους.

Ο πατέρας, εμφανώς συντετριμμένος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί: «Με φώναξε η μικρή μου κόρη και έτρεξα… αυτό μόνο θυμάμαι. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του». Όπως αποκάλυψε, το πίτμπουλ ήταν αδέσποτο και το είχαν πάρει στο σπίτι για να το προστατεύσουν και να μην προκαλέσει προβλήματα στην περιοχή.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού ή στη διαχείριση του ζώου. Η οικογένεια, που διαμένει μόνιμα στον Άγιο Λέοντα, έχει άλλα δύο παιδιά. Η μητέρα είναι βρετανικής καταγωγής, ενώ ο πατέρας κατάγεται από την Αλβανία.

Ο σκύλος βρίσκεται πλέον υπό την ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του νησιού. Ειδικοί θα κρίνουν τον βαθμό επικινδυνότητάς του και θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την τύχη του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο γύρω από την ασφάλεια των ζώων συντροφιάς, τη σωστή εκπαίδευσή τους και τις ευθύνες των ιδιοκτητών, ενώ η τοπική κοινωνία στη Ζάκυνθο πενθεί ένα παιδί που χάθηκε τόσο άδικα.

Διαβάστε ακόμα: Τι προβλέπει ο νέος νόμος για μπαλωθιές, βεντέτες και ευθύνη καταστηματαρχών