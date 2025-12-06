Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραταγμένα σε βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και μέχρι τις γιορτές. Οι αποκλεισμοί επεκτείνονται, η πίεση αυξάνεται και τα προβλήματα στις μετακινήσεις γίνονται πλέον αισθητά σε όλη τη χώρα.

Κλείσιμο της Εθνικής Οδού στα Μάλγαρα

Οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλονίκης έκλεισαν σήμερα και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στα Μάλγαρα.

- Το ρεύμα ανόδου παρέμεινε αποκλεισμένο από τις 18:30 έως τις 20:00.

- Το ρεύμα καθόδου είναι ήδη μόνιμα κλειστό, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας.

«Παραμένουμε στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας», δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδης, εκπροσωπώντας τη συντονιστική επιτροπή.

Κλιμάκωση στη Φθιώτιδα – 300+ τρακτέρ στο μπλόκο

Στη Φθιώτιδα, περισσότερα από 300 τρακτέρ από πολλές περιοχές της Λαμίας ανέβηκαν στην Εθνική Οδό μετά τις 13:00, όταν οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν τον αστυνομικό φραγμό.

Οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς είναι τεράστιες – μια διαδρομή 25 χιλιομέτρων χρειάστηκε πάνω από 3 ώρες, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω στενών παραδρόμων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή ενίσχυση του μπλόκου με ακόμη 100 τρακτέρ από τον Δομοκό.

Μπλόκα και σε τελωνεία – Σέρρες, Κιλκίς, Προμαχώνας

Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στα βόρεια σύνορα:

- Στον Προμαχώνα η είσοδος/έξοδος φορτηγών έχει διακοπεί.

- Αγρότες του Κιλκίς έκλεισαν επίσης τον δρόμο προς το τελωνείο.

- Μπλόκα καταγράφονται σε Κήπους, Εξοχή, Ευζώνους, Νίκη, Καλπάκι – Κακαβιά.

- Σε ορισμένα σημεία επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε ΙΧ και λεωφορεία, όχι όμως σε φορτηγά.

Θεσσαλονίκη – Δυσκολία πρόσβασης στο αεροδρόμιο

Στα Πράσινα Φανάρια, η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει διακοπεί από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Η είσοδος γίνεται μόνο μέσω Θέρμης ή της παλιάς οδού Μουδανιών, με 150 τρακτέρ παραταγμένα στο σημείο και κλούβες ΜΑΤ να περιορίζουν την πρόσβαση.

Οι αγρότες προειδοποιούν για ενίσχυση του μπλόκου και επόμενες κινήσεις, ακόμη πιο δυναμικές.

Το μήνυμα είναι σαφές: «Ήρθαμε για να μείνουμε»

Μεγάλα μπλόκα, παρατεταμένοι αποκλεισμοί και αποφασιστικότητα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Οι αγρότες δηλώνουν ότι ετοιμάζονται για ακόμη πιο σκληρή στάση, ενώ αύριο αναμένεται νέος κύκλος αποφάσεων.

- Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή

- Οι μετακινήσεις έχουν γίνει δύσκολες και χρονοβόρες

- Νέα μπλόκα και κλιμάκωση θεωρούνται πολύ πιθανές

