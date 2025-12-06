# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Επεισόδια στην πορεία για Γρηγορόπουλο – Μολότοφ και δακρυγόνα στο κέντρο της Αθήνας

Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του στα Εξάρχεια.

Η αστυνομία έχει εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κίνηση των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου να έχει διακοπεί, ενώ είναι πιθανό να ακολουθήσουν επιπλέον κλεισίματα δρόμων, ανάλογα με την εξέλιξη της πορείας.

Σημεία έντασης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επεισόδια ξέσπασαν στη συμβολή Εμμανουήλ Μπενάκη και Πανεπιστημίου, όταν ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση:

- χειροβομβίδων κρότου-λάμψης
- δακρυγόνων για απώθηση των ατόμων

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει φορτισμένη, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούν την πορεία και τα σημεία όπου καταγράφεται κινητικότητα.

