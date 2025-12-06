Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η πορεία για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια το 2008.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από τα Προπύλαια, όπου συγκεντρώθηκαν συλλογικότητες και φορείς, και αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Μεσολογγίου & Τζαβέλα, στο σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο του 15χρονου. Εκεί προβλέπεται σύντομη στάση στη μνήμη του.

Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Λόγω της πορείας έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας.

- Κλειστή η οδός Πανεπιστημίου

- Αναμένονται πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς άξονες

Ταυτόχρονα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό:

- Πανεπιστήμιο

- Σύνταγμα

Οι συρμοί διέρχονται κανονικά, αλλά χωρίς στάση στους δύο σταθμούς.

33 προσαγωγές – 2 συλλήψεις

Η Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει συνολικά 33 προσαγωγές, από τις οποίες 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

- Κατά τους προληπτικούς ελέγχους έγιναν 14 προσαγωγές

- Το απόγευμα ακολούθησαν άλλες 19, από τις οποίες οι 2 οδήγησαν σε σύλληψη

Νωρίτερα το πρωί, πολίτες και μαθητές τίμησαν τον Γρηγορόπουλο με κατάθεση λουλουδιών στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του.

