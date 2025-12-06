Συγκλονίζουν οι πληροφορίες που έρχονται από την Κρήτη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών ύστερα από ανατροπή λέμβου στα ανοιχτά του νησιού. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι δραματικές, καθώς 18 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί, ενώ μόνο δύο από τους επιβαίνοντες έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.

Η τραγωδία unfold-άρει 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Χρυσής, σε σημείο όπου εντοπίστηκε αρχικά η μισοβυθισμένη βάρκα από φορτηγό πλοίο με τουρκική σημαία.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις θάλασσας και αέρα:

- Σκάφος της Frontex

- Τρία παραπλέοντα πλοία

- Δύο πλωτά του Λιμενικού

- Από αέρος: ελικόπτερο Super Puma και αεροσκάφος της Frontex

Οι καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναφέρουν ανέμους έως 4 μποφόρ, οι οποίοι δεν εμποδίζουν τις έρευνες, αλλά δεν αποκλείεται να δυσχέραναν το ταξίδι της λέμβου που μετέφερε τους μετανάστες.

Η επιχείρηση παραμένει ενεργή, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες σε μια τεράστια θαλάσσια έκταση.

