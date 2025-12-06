Σοκαριστικές εικόνες από τη Θάσο έρχονται στο φως, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε μια 50χρονη γυναίκα από τον πρώην σύζυγό της μέσα στον δρόμο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, καθώς ο άνδρας φέρεται να την μαχαίρωσε με σουγιά, προκαλώντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Στο βίντεο–ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, καταγράφεται η στιγμή που η γυναίκα, πανικόβλητη, μπαίνει σε μίνι μάρκετ κοντά στο σπίτι της προκειμένου να βρει καταφύγιο. Παρά την προσπάθεια του καταστηματάρχη να την προστατεύσει και να εμποδίσει τον δράστη, εκείνος την ακολουθεί λίγα λεπτά αργότερα και τελικά της επιτίθεται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Θεολόγου, η γυναίκα είχε κλειδωθεί αρχικά στο σπίτι της, ωστόσο ο 55χρονος φέρεται να έσπασε παράθυρο και να μπήκε μέσα. Εκείνη πρόλαβε να ανοίξει την πόρτα και να τρέξει ξυπόλυτη για να ζητήσει βοήθεια στο κοντινό κατάστημα — όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Μάρτυρας περιγράφει ότι προσπάθησε να συγκρατήσει τον άνδρα, ωστόσο εκείνος τον έσπρωξε και κατευθύνθηκε ξανά προς το σημείο όπου βρισκόταν η γυναίκα. «Μετά άκουγα φωνές… έβγαινα έξω και φώναζα ότι έρχεται η Αστυνομία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Πήρε το λεωφορείο, έφτασε στο χωριό και είπε πως είναι ο αδερφός της»

Ο 55χρονος είχε ταξιδέψει από την Αλβανία, όπου διαμένει, φτάνοντας στην Ελλάδα την 1η του μήνα. Από εκεί κατευθύνθηκε με ΚΤΕΛ στη Θάσο και στη συνέχεια στο χωριό Θεολόγος αναζητώντας το σπίτι της 50χρονης. Όπως λένε κάτοικοι, πλησίαζε ανθρώπους μιλώντας στα αλβανικά και ισχυριζόταν πως είναι ο αδελφός της γυναίκας, προκειμένου να μάθει πού μένει.

Μετά την επίθεση εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένας σουγιάς, ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.

