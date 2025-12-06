Λαμία: Σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι 35χρονου ενώ πήγαινε στη δουλειά του – Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Περαστικός τραυματίστηκε στη Λαμία, όταν κομμάτια σοβά αποκολλήθηκαν από κτίριο και έπεσαν στο κεφάλι του, ενώ κινείτο προς τη δουλειά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:00 το πρωί του Σαββάτου (06/12) στη συμβολή των οδών Πανουργιά και Θερμοπυλών, στο σημείο όπου βρίσκονται τα γνωστά «ξεχασμένα» φανάρια.

Ο 35χρονος δέχθηκε χτύπημα από τα πεσμένα υλικά και ζήτησε βοήθεια, με επαγγελματία από κοντινό κατάστημα να σπεύδει πρώτος στο πλευρό του και να ειδοποιεί άμεσα το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου εξετάστηκε στα Επείγοντα.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Ντοκουμέντο «βόμβα» μέσα από τις φυλακές