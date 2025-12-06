# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Χωρίς επεισόδια η πορεία για τον Γρηγορόπουλο – Αυξημένα μέτρα και φύλαξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η πρώτη μαθητική και φοιτητική πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ολοκληρώθηκε χωρίς εντάσεις. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη διαδρομή, ενώ ειδική φύλαξη υπήρχε και γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.

Σημεία που ξεχώρισαν
Η παρουσία της Αστυνομίας ήταν διαρκής και έντονη, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων.
Οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα λειτουργούν κανονικά αυτή την ώρα, αν και θα υπάρξουν ξανά περιορισμοί αργότερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ.
Πλήθος πολιτών –φοιτητές, μαθητές, κάτοικοι και διερχόμενοι– κατέθεσαν λουλούδια στο σημείο όπου ο 15χρονος Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή, στη διασταύρωση Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Επόμενες κινητοποιήσεις
Υπάρχει νέο κάλεσμα για απογευματινή συγκέντρωση, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες άτομα. Για τον λόγο αυτό η Αστυνομία διατηρεί αυξημένα μέτρα και προχωρεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα προσαρμόζονται συνεχώς στις ανάγκες της στιγμής.

Κυκλοφοριακές οδηγίες
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς:

να αποφεύγουν το κέντρο,
να μην σταθμεύουν κοντά στα σημεία συγκεντρώσεων,
να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές για να αποφευχθούν καθυστερήσεις.
Οι εκδηλώσεις μνήμης συνεχίζονται με την πόλη σε αυξημένη επιφυλακή και με κεντρικούς δρόμους να κλείνουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

