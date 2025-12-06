# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ζάκυνθος: Τραγωδία με τον θάνατο δίχρονου παιδιού από επίθεση σκύλου

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο η είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις δύο ετών, το οποίο δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από σκύλο στο χωριό Άγιος Λέοντας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε στο παιδί και το δάγκωσε στον λαιμό, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όμως έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Οι πρώτες καταθέσεις αναμένεται να ρίξουν φως σε κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως το πώς το παιδί βρέθηκε κοντά στο σκυλί και υπό ποια εποπτεία.

Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ το γεγονός αναζωπυρώνει για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των παιδιών σε χώρους όπου βρίσκονται ζώα, αλλά και την ευθύνη των ιδιοκτητών.

