Φορτηγό κινούνταν ανάποδα στην Εθνική Οδό – Συνελήφθη 62χρονος οδηγός

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό τράκτορας με επικαθήμενο εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν 62χρονος αλλοδαπός οδηγός, ο οποίος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος προκάλεσε συναγερμό, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος σύγκρουσης και πρόκλησης σοβαρού τροχαίου με ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαστική Αρχή για τα περαιτέρω.

Το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής στο εθνικό οδικό δίκτυο και την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας προς αποφυγή δυστυχημάτων.

