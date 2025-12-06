Σφοδρό ήταν το πλήγμα της κακοκαιρίας Byron σε πολλές περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και έντονη ανησυχία σε κατοίκους και τοπικές αρχές. Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, ενώ από νωρίς σήμερα συνεχίζονται τοπικά έντονες βροχές στη Θεσσαλία, στη Δωδεκάνησα και τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται σταδιακή ύφεση.

Λάρισα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – μηνύματα 112, εκκενώσεις και φόβος υπερχείλισης

Το πρωί εστάλη επείγον μήνυμα 112 στους κατοίκους της Υπέρειας Λάρισας για άμεση απομάκρυνση προς τα Φάρσαλα λόγω επικίνδυνης ανόδου της στάθμης του ποταμού Ενιπέα.

Σε επιφυλακή τέθηκαν επίσης Λεύκη, Ορφανά, Φύλλο, Αμπελώνας και Ηλιά, ενώ τα νερά απλώθηκαν σε καλλιέργειες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο Δήμαρχος Παλαμά, Σωκράτης Δασκαλόπουλος, επιβεβαίωσε πως «το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον Ενιπέα στην περιοχή Ορφανών», ενώ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κούρετας ανέφερε υπερχείλιση σε παραπόταμο χωρίς σταθμήμετρο.

Βίντεο από το ifarsala.gr δείχνει τη διάβαση Αμπελιάς να έχει καταστραφεί, οδηγώντας στην ακύρωση δρομολογίων ΚΤΕΛ προς Βόλο.

Στο Ευύδριο Φαρσάλων η γέφυρα που ενώνει Μεγάλο – Μικρό Ευύδριο τέθηκε εκτός λειτουργίας, ουσιαστικά «κόβοντας» το χωριό στη μέση. Κάτοικοι δηλώνουν οργισμένοι για την έλλειψη πρόληψης:

«Στα ίδια έργα θεατές… ούτε η κοίτη δεν έχει καθαριστεί. Ας κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος.

Στο έλεος και τα Τρίκαλα – φουσκωμένοι ποταμοί

Στην Π.Ε. Τρικάλων, ο Πηνειός υπερχείλισε στην κοίτη του Βαλομανδρίου, ενώ ο Ληθαίος κάλυψε τη γέφυρα Αγίου Κωνσταντίου, αυξάνοντας την αγωνία για νέα πλημμυρικά επεισόδια.

Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Σύμφωνα με τα μετρητικά στοιχεία του meteo.gr (4–6 Δεκεμβρίου 2025):

1η θέση: Νεοχώρι Χαλκιδικής

2η θέση: Βλυχάδα Αττικής – 265 mm

3η θέση: Μακρινίτσα – 239 mm

4η θέση: Ριζώματα Ημαθίας – 223 mm

Πάνω από 200 mm έπεσαν σε τουλάχιστον τέσσερις περιοχές, ενώ σε 110 σταθμούς καταγράφηκαν άνω των 100 mm βροχής.

Η ένταση των υετικών φαινομένων ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις δεδομένα προηγούμενων χρόνων.

Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες

Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος αναφέρει ότι η Byron αποχωρεί οριστικά από τη Θεσσαλία. Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα μόνο σε Δωδεκάνησα και τμήματα της ανατολικής χώρας.

Ακολουθεί ψύχρα, ενίσχυση βοριάδων και νέο πέρασμα αστάθειας την Κυριακή σε Κυκλάδες, Κρήτη, Εύβοια και Πήλιο, με εξασθένηση τη Δευτέρα.

Από την Τρίτη έως και το Σάββατο το σκηνικό αλλάζει: περισσότερη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στην Αθήνα γύρω στους 17°C, δίνοντας μια μικρή ανάσα μετά τις καταστροφές.

Η Byron φεύγει, αλλά οι πληγές μένουν.

Κρίσιμο ζητούμενο πλέον η αποκατάσταση των ζημιών και —το σημαντικότερο— η πρόληψη ώστε εικόνες σαν αυτές να μην επαναλαμβάνονται κάθε χειμώνα.

Διαβάστε ακόμα: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες – «Κομμένη» η χώρα στα δύο