«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επόμενη μέρα. Ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα» δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αλλά και σε τηλεοπτική του παρουσία, όπου επιβεβαίωσε ότι ξεκινά άμεσα το ξήλωμα του εναέριου δικτύου.

Όπως εξηγεί, το πρόγραμμα αποξήλωσης του δικτύου αρχίζει αύριο, Κυριακή, από τον Πειραιά, με χρονοδιάγραμμα 18 μηνών (εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης). Παράλληλα, μιλώντας στο Action24, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιβεβαίωσε πως «την Κυριακή στον Πειραιά ξεκίνα να ξηλώνεται το πρώτο τμήμα των καλωδίων τρόλεϊ, σε μια περιοχή που έχει πυκνό δίκτυο και προκαλεί πλείστα προβλήματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος είναι η σταδιακή κατάργηση περίπου του 70% του συνολικού εναέριου δικτύου: «Ουσιαστικά από το 143χλμ θα καταργηθεί το 70%. Θα μείνουν κάποιες ευθείες. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ, δεν έχουν κάτι να ανησυχούν», υποστήριξε. Οι γραμμές τρόλεϊ δεν σταματούν ως δρομολόγια, αλλά αλλάζει το μέσο που τις εξυπηρετεί, με αντικατάσταση από ηλεκτρικά ή συμβατικά λεωφορεία, τα οποία – όπως τονίζει – θα πυκνώσουν.

Ο Κυρανάκης στέκεται ιδιαίτερα στο οικονομικό και λειτουργικό σκέλος: «Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου νέας γενιάς, ενώ το δαιδαλώδες εναέριο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων δεν προσφέρει πλέον κανένα περιβαλλοντικό όφελος αντιθέτως, επιβαρύνει συνολικά το οδικό δίκτυο… Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελείται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ.».

Την ίδια λογική επαναλαμβάνει και όταν αναφέρεται στη σχέση κόστους–απόδοσης των οχημάτων, σημειώνοντας ότι «με το κόστος που θα γλυτώσουμε για κάθε 2 τρόλεϊ “μπορούμε να αποκτούμε 3 ηλεκτρικά λεωφορεία”».

Στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών, ο αναπληρωτής υπουργός υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

νέους συρμούς και ανάταξη παλαιότερων στο μετρό,

αντικατάσταση σιδηροτροχιάς στις Γραμμές 2 & 3,

πλήρη ανακαίνιση 14 συρμών στη Γραμμή 1,

ανανέωση στόλου λεωφορείων με 1.000 νέα οχήματα στις αρχές του 2026,

καθώς και προσλήψεις 300 νέων οδηγών και ενίσχυση της επιτήρησης στις λεωφορειολωρίδες.

Όπως υπογραμμίζει: «Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για το πρόβλημα της κίνησης» δηλώνοντας «Η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πείσουμε τους πολίτες να αφήσουν το αυτοκίνητο στο σπίτι και, κατ’ επέκταση, να αποτυπωθεί αυτή η αλλαγή στους δρόμους».

Παράλληλα, το υπουργείο «βλέπει» και το σιδηροδρομικό μέτωπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης τονίζει: «Η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση του σιδηροδρόμου. Ξαναβάζουμε την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χάρτη και δημιουργούμε έναν διάδρομο που θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας και της ασφάλειας».

