Δεκαεπτά χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια και η Αθήνα βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής. Οι εκδηλώσεις μνήμης που έχουν προγραμματιστεί για την 6η Δεκεμβρίου φέρνουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές αλλαγές και αιφνιδιαστικό κλείσιμο σημείων στο κέντρο.

Πρώτη και πιο απρόσμενη εξέλιξη ήταν το λουκέτο στον Εθνικό Κήπο, έπειτα από αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. προς τον Δήμο Αθηναίων. Όλες οι είσοδοι έμειναν κλειστές από το πρωί, με τους επισκέπτες να βρίσκονται προ εκπλήξεως.

Κλειστοί σταθμοί Μετρό και αλλαγές στους δρόμους

Με εντολή της αστυνομίας:

Ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 09:00

Ο σταθμός «Σύνταγμα» κλείνει 11:00–15:00 και ξανά από τις 17:00 και μετά

Οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση, ενώ από το μεσημέρι έως και το απόγευμα οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, την Πανεπιστημίου και τα γύρω σημεία θα κλείνουν σταδιακά, με προσωρινή άρση των μέτρων γύρω στις 14:00–17:00 και νέα εφαρμογή τους το απόγευμα για την καθιερωμένη πορεία.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο κέντρο, ώστε να μη δημιουργηθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Σημεία συγκέντρωσης και εκδηλώσεις μνήμης

Από το πρωί, πολίτες αφήνουν λουλούδια στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος το 2008.

Οι κύριες συγκεντρώσεις της ημέρας:

12:00 Προπύλαια – μαθητές και φοιτητές

21:00 Μεσολογγίου & Τζαβέλα – καθιερωμένη νυχτερινή συγκέντρωση στο μνημείο

Η ημέρα αναμένεται να κυλήσει με αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις και συνεχή επιτήρηση του κέντρου, με τις αρχές να στοχεύουν στην αποφυγή επεισοδίων.

Η πόλη σήμερα κινείται σε ρυθμούς μνήμης, με την Αθήνα να «θωρακίζεται» και τους δρόμους να αλλάζουν μορφή όσο οι εκδηλώσεις κορυφώνονται.

