Διακοπή δρομολογίων τρένων στο τμήμα Λάρισα–Λειανοκλάδι λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

Σημαντικές ανατροπές σημειώθηκαν από νωρίς το πρωί στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας–Λειανοκλαδίου, καθώς η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διακοπή των δρομολογίων μέχρι νεωτέρας, ύστερα από εντολή του Διαχειριστή Υποδομής. Η υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα σε συνδυασμό με ακραίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία επηρέασαν την υποδομή της γραμμής, καθιστώντας τη διέλευση των συρμών μη ασφαλή.

Η απόφαση επηρεάζει άμεσα δύο βασικές αμαξοστοιχίες μεγάλης επιβατικής ροής:

• IC51 Θεσσαλονίκη–Αθήνα, με 280 επιβάτες, που παραμένει στον σταθμό της Λάρισας

• IC50 Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, η οποία σταθμεύει στο Λειανοκλάδι

Για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών ενεργοποιήθηκε άμεσα οδική μετακίνηση με λεωφορεία, έπειτα από συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία. Οι επιβάτες της IC51 αναχώρησαν στις 09:15 από τη Λάρισα προς Λειανοκλάδι, ενώ της IC50 ξεκίνησαν στις 09:39 με κατεύθυνση τη Λάρισα. Μετά την άφιξή τους στους προορισμούς, θα επιβιβαστούν εκ νέου σε αμαξοστοιχία ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους κανονικά.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι το προσωπικό παρέμεινε διαρκώς δίπλα στους επιβάτες μέσα στους συρμούς, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για τα βήματα που ακολουθούνται. Όπως αναφέρει η εταιρεία, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η σιδηροδρομική σύνδεση στο συγκεκριμένο τμήμα παραμένει ανενεργή μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τακτικά τις ενημερώσεις για ενδεχόμενες αλλαγές.

