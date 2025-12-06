# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Διακοπή δρομολογίων τρένων στο τμήμα Λάρισα–Λειανοκλάδι λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

Διακοπή δρομολογίων τρένων στο τμήμα Λάρισα–Λειανοκλάδι λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

Σημαντικές ανατροπές σημειώθηκαν από νωρίς το πρωί στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας–Λειανοκλαδίου, καθώς η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διακοπή των δρομολογίων μέχρι νεωτέρας, ύστερα από εντολή του Διαχειριστή Υποδομής. Η υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα σε συνδυασμό με ακραίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία επηρέασαν την υποδομή της γραμμής, καθιστώντας τη διέλευση των συρμών μη ασφαλή.

Η απόφαση επηρεάζει άμεσα δύο βασικές αμαξοστοιχίες μεγάλης επιβατικής ροής:

• IC51 Θεσσαλονίκη–Αθήνα, με 280 επιβάτες, που παραμένει στον σταθμό της Λάρισας
• IC50 Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, η οποία σταθμεύει στο Λειανοκλάδι

Για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών ενεργοποιήθηκε άμεσα οδική μετακίνηση με λεωφορεία, έπειτα από συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία. Οι επιβάτες της IC51 αναχώρησαν στις 09:15 από τη Λάρισα προς Λειανοκλάδι, ενώ της IC50 ξεκίνησαν στις 09:39 με κατεύθυνση τη Λάρισα. Μετά την άφιξή τους στους προορισμούς, θα επιβιβαστούν εκ νέου σε αμαξοστοιχία ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους κανονικά.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι το προσωπικό παρέμεινε διαρκώς δίπλα στους επιβάτες μέσα στους συρμούς, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για τα βήματα που ακολουθούνται. Όπως αναφέρει η εταιρεία, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η σιδηροδρομική σύνδεση στο συγκεκριμένο τμήμα παραμένει ανενεργή μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τακτικά τις ενημερώσεις για ενδεχόμενες αλλαγές.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία Byron: Σφοδρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Πλημμύρες και εκατοντάδες επιχειρήσεις άντλησης υδάτων

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Η αλλαγή θα έρθει από την κοινωνία – Δεν ξέρω αν θα ηγηθώ του νέου εγχειρήματος»
Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: «Η αλλαγή θα έρθει από την κοινωνία – Δεν ξέρω αν θα ηγηθώ του νέου εγχειρήματος»

Μπλόκα και νέες κινητοποιήσεις από Δευτέρα – Έρευνα για οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά σε αστυνομικούς
Κοινωνία

Μπλόκα και νέες κινητοποιήσεις από Δευτέρα – Έρευνα για οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά σε αστυνομικούς

Επίθεση σε 48χρονο στη Θεσσαλονίκη – Εξετάζεται αν μέλη ομάδας τιμωρών παιδόφιλων τον παγίδευσαν σε ραντεβού
Κοινωνία

Επίθεση σε 48χρονο στη Θεσσαλονίκη – Εξετάζεται αν μέλη ομάδας τιμωρών παιδόφιλων τον παγίδευσαν σε ραντεβού

Περιστέρι: Σύλληψη 51χρονου για διάρρηξη ATM και κλοπή 90.000€ – Σε εξέλιξη η αναζήτηση συνεργών
Κοινωνία

Περιστέρι: Σύλληψη 51χρονου για διάρρηξη ATM και κλοπή 90.000€ – Σε εξέλιξη η αναζήτηση συνεργών

Διατροφή κατά της γρίπης: Δες τις τροφές που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού
Υγεία

Διατροφή κατά της γρίπης: Δες τις τροφές που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού