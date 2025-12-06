Χανιά: Νεκρός αγαπημένος αθλητής σε τροχαίο με ηλεκτρικό αμαξίδιο

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων και ειδικά στη Σούδα ο θάνατος γνωστού αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου έπειτα από τροχαίο δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, όταν – για λόγους που ακόμη διερευνώνται – αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό τρίκυκλο/αμαξίδιο στο οποίο επέβαινε ο 40χρονος. Παρά την άμεση επέμβαση διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο αθλητής υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο «Αετοί Κρήτης», με έντονη παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους αλλά και στην τοπική κοινωνία. Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό για συναθλητές, φίλους, συγγενείς και όσους γνώρισαν από κοντά τη δύναμη και το ήθος του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Η Κρήτη αποχαιρετά έναν άνθρωπο που τίμησε τον αθλητισμό των ΑμεΑ με αξιοπρέπεια, πείσμα και χαμόγελο.

