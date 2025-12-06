Αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω δηλώνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να μπουν σε «διάλογο για το θεαθήναι» και ότι θα μείνουν στα μπλόκα ακόμη και μέσα στις γιορτές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.

Τη νέα εβδομάδα αναμένεται η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, από την οποία θα καθοριστεί ο περαιτέρω συντονισμός, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται ήδη πιο δυναμικές μορφές πίεσης, όπως αποκλεισμοί λιμανιών και –συμβολικά στην αρχή– αεροδρομίων και παρακαμπτήριων οδών.

Η Θεσσαλία στο επίκεντρο – Νίκαια και Ε65 «φλεγόμενα» σημεία

Στη Θεσσαλία, η εικόνα θυμίζει απέραντο πάρκινγκ τρακτέρ.

Πάνω από 4.000 τρακτέρ είναι παραταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα. Παρά τη δυνατή βροχή, οι ομάδες περιφρούρησης παραμένουν στα μπλόκα, φοβούμενες προσπάθεια «σπασίματος» τους από την αστυνομία.

Την Κυριακή αναμένεται συνεδρίαση στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την κλιμάκωση, ενώ ήδη συζητείται:

ο αποκλεισμός τελωνείων,

καθώς και μια μεγάλη κινητοποίηση για τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου μέσα στην εβδομάδα.

Το μπλόκο στον Ε65, που θεωρείται το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, αναμένεται να ενισχυθεί με ακόμη περισσότερα τρακτέρ.

Νέα μπλόκα σε Στερεά και Δυτική Ελλάδα

Μέσα στο Σαββατοκύριακο στήνονται νέα μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, στον Μπράλο και στο Κάστρο, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας έχουν ήδη ανέβει με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στην Αχαΐα έχουν στηθεί τρία μπλόκα:

στην Κάτω Αχαΐα, όπου για ακόμη μία φορά έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος και η παλιά εθνική Πατρών–Πύργου,

στην Ιτέα, με πάνω από 100 τρακτέρ,

και στη γέφυρα του Σελινούντα από τους αγρότες της Αιγιάλειας.

Από την Κυριακή στον «χορό» μπαίνουν και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, καθώς και της Βόνιτσας, που προσανατολίζονται προς τα διόδια του Ακτίου.

Μπλόκα σε Εθνικές Οδούς – η χώρα «κομμένη» στα δύο

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας, ενώ κλειστοί ή με περιοδικές διακοπές παραμένουν και άλλοι κομβικοί άξονες σε όλη τη χώρα:

στην Εγνατία, στο ύψος των Κερδυλλίων, της Κομοτηνής και στον κόμβο της Κουλούρας,

στον Ε65 και σε κομβικά σημεία της Θεσσαλίας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι «οι δρόμοι θα μείνουν κλειστοί όσο χρειαστεί» και προειδοποιούν πως από Δευτέρα η πίεση θα αυξηθεί, με πιθανές παρεμβάσεις και σε παρακαμπτήριους.

Τελωνεία υπό πίεση – Εγκλωβισμένα φορτηγά και αγωνία οδηγών

Ισχυρό είναι το αποτύπωμα των κινητοποιήσεων στα σύνορα: μπλόκα έχουν στηθεί στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, καθώς και στον κόμβο Καλπακίου προς το τελωνείο Κακκαβιάς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορεύεται –για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον, ανάλογα με τις αποφάσεις των κατά τόπους επιτροπών– η διέλευση φορτηγών, με εξαίρεση αυτά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, ενώ Ι.Χ. και λεωφορεία περνούν συνήθως από μία λωρίδα.

Στο τελωνείο Κήπων, στον Έβρο, το μπλόκο κρατά για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Υπολογίζεται ότι περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, ενώ από την Τρίτη οι αγρότες επιτρέπουν σταδιακά την έξοδο από τη χώρα νταλικών ως ένδειξη «καλής θέλησης».

Την ίδια ώρα, οδηγοί φορτηγών στην τουρκική πλευρά μιλούν για εξάντληση προμηθειών και αβεβαιότητα, περιγράφοντας την κατάσταση σαν «ανταλλαγή πληθυσμών», καθώς τουρκικά φορτηγά μπλοκάρονται από τη μία πλευρά και ελληνικά από την άλλη.

Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη και δικογραφίες

Εστία έντασης αποτέλεσαν τα «Πράσινα Φανάρια» στη Θεσσαλονίκη, όπου αγρότες από Ανατολική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό για να κατευθυνθούν προς τον κόμβο του αεροδρομίου.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων:

– τρακτέρ κινήθηκε με όπισθεν προς τις αστυνομικές δυνάμεις, με φωνές από το πλήθος να παροτρύνουν τον οδηγό να πατήσει αστυνομικό,

– αγρότες που είχαν περάσει μέσα από τη Γεωργική Σχολή επιχείρησαν να βγουν στον δρόμο και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έριξαν κάτω αστυνομικό,

– οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών για να διαλύσουν το πλήθος.

Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος συμμετεχόντων, ενώ οι αγρότες κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες από τα δακρυγόνα.

Αποκλεισμός σημειώθηκε και στην αερογέφυρα της Θέρμης, όπου τα τρακτέρ επέτρεπαν τη διέλευση μόνο σε ευπαθείς ομάδες και ασθενοφόρα. Ο αποκλεισμός διήρκεσε περίπου μία ώρα, πριν οι αγρότες ανοίξουν ξανά τον δρόμο.

Κλιμάκωση με φόντο τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής

Η κυβέρνηση, μέσω κυβερνητικών δηλώσεων, στέλνει μήνυμα ότι ο νόμος «θα εφαρμοστεί χωρίς αστερίσκους» και ότι οι παραβατικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές. Από την άλλη, οι αγρότες απαντούν ότι «δεν γυρίζουν στα χωράφια με υποσχέσεις» και ζητούν συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης για κόστος παραγωγής, αποζημιώσεις και φορολογικά.

Όλοι πλέον έχουν στραμμένο το βλέμμα στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί θα κριθεί αν η χώρα θα οδηγηθεί σε ακόμη πιο σκληρό μπρα-ντε-φερ, με μπλόκα σε λιμάνια, νέους αποκλεισμούς στα σύνορα και παρατεταμένη παρουσία των τρακτέρ στους δρόμους – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρό τροχαίο στον Ταύρο: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα – Τέσσερις τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση