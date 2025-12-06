Δεκαεπτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, η ΕΛ.ΑΣ. εφαρμόζει σήμερα εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει συγκεντρώσεων και πορειών μαθητών, φοιτητών και συλλογικοτήτων.

Με εντολή της Αστυνομίας, δύο κεντρικοί σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν κλειστοί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» δεν θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11:00, θα ανοίξει εκ νέου στις 15:00 και θα ξανακλείσει στις 17:00. Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά χωρίς στάση.

Η αυξημένη αστυνομική παρουσία αναμένεται σε όλα τα σημεία όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις, με τη Διεύθυνση Τροχαίας να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πιθανές διακοπές δρόμων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν το κέντρο και να μην σταθμεύουν σε περιοχές όπου θα εξελίσσονται πορείες.

Στις 12:00 το μεσημέρι μαθητές και φοιτητές θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια, ενώ στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη βραδινή συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στο σημείο όπου ο 16χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος έχασε τη ζωή του από τον πυροβολισμό του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Οι αρχές δηλώνουν σε ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Διαβάστε ακόμα: Παράταση της απεργίας ταξί έως την Παρασκευή – Νέα μπλόκα μετά τις γιορτές προαναγγέλλουν οι οδηγοί