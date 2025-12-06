Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Ντοκουμέντο «βόμβα» μέσα από τις φυλακές

Επτά μήνες μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας του Γιώργου Καρυώτη στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η υπόθεση παίρνει νέα, δραματική τροπή. Ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως συνεργός, φέρεται να παραδέχεται ότι «το έκανε μόνος του» παρουσία του δικηγόρου του συγκατηγορούμενου. Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες και ηχητικά ντοκουμέντα που φέρνει στο φως το «Τούνελ» δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα γύρω από την αρχική ομολογία του, τις συνθήκες κράτησής του και τον ρόλο των εμπλεκομένων.

«Πιέζεται, τον απειλούν… Φοβάται για τη ζωή του»

Μάρτυρας με γνώση της υπόθεσης αναφέρει ότι ο κρατούμενος δέχεται συνεχείς απειλές από άτομα με ισχυρή επιρροή, τα οποία –όπως υποστηρίζει– προσπαθούν να τον εξαναγκάσουν να πάρει πάνω του όλο το βάρος της δολοφονίας.

«Είναι ένα παιδί ενάμιση μέτρο, πενήντα κιλά. Μου είπε ότι φοβάται ότι θα τον σκοτώσουν. “Εδώ σκότωσε τον πατέρα του… εμένα θα αφήσει;” μου είπε. Τον πιέζουν να ομολογήσει για λογαριασμό άλλων που έχουν χρήματα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του υπόπτου καταγγέλλει απειλές

Η μητέρα του ανιψιού, εμφανώς συντετριμμένη αλλά αποφασισμένη να μιλήσει, δηλώνει ότι ο γιος της πιέζεται για να πάρει ολόκληρη την ευθύνη πάνω του.

«Μου είπαν ότι έπιασε το σχοινί, γι’ αυτό τον έχουν για συνεργό. Αν τα είχε κάνει μόνος του, δεν θα ήταν ζωντανός. Δέχεται απειλές από το σόι της μητέρας του Βαγγέλη. Με απειλούν κι εμένα τώρα. Μου είπαν ότι θα με κάψουν αν συνεχίσω να μιλάω», αποκαλύπτει.

Περιγράφει επίσης ότι ο γιος της «μπερδεύτηκε» και πως κάποιοι τον καθοδηγούν ώστε να καλύψει άλλους εμπλεκόμενους.

Ηχητικό ντοκουμέντο μέσα από τις φυλακές – «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω»

Το νέο ηχητικό ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το «Τούνελ» αποτελεί ίσως το πιο ανατρεπτικό στοιχείο. Σε συνομιλία με μάρτυρα–«κλειδί», ο προφυλακισμένος παραδέχεται ότι δωροδοκήθηκε για να «ομολογήσει» τον φόνο.

Ο διάλογος είναι ωμός:

— Τι σου τάξανε;

— Φράγκα…

— Ποιοι;

— Ο… το κανόνισε…

— Το ’κανες;

— Όχι, αλλά βοήθησα…

Αναφέρει ότι φοβάται, ότι τον τραμπουκίζουν μέσα στη φυλακή και ότι η αλήθεια θα ειπωθεί στο δικαστήριο. Παραδέχεται πως η ομολογία δεν αντανακλά τα πραγματικά γεγονότα, ενώ ο συνομιλητής τον πιέζει να αποκαλύψει όσα γνωρίζει, επισημαίνοντας πως «σε στήνουν για ισόβια».

«Θέλουν να θάψουν την αλήθεια»

Οι νέες αποκαλύψεις ανοίγουν ξανά τον φάκελο της υπόθεσης, καθώς παραμένουν πολλά σκοτεινά σημεία για το ποιος συμμετείχε στη δολοφονία, ποιος καθοδήγησε τους υπόπτους και τι κρύβεται πίσω από τις ομολογίες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση Καρυώτη, που ήδη έχει προκαλέσει αναταραχή στη Ρόδο, αναμένεται να οδηγήσει σε νέες έρευνες και πιθανή εισαγγελική παρέμβαση, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η αρχική εικόνα της δολοφονίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά από όσα έχουν μέχρι τώρα αποδοθεί. Οι μαρτυρίες για απειλές, πιέσεις, χρηματισμό και φόβο μέσα στις φυλακές εντείνουν το μυστήριο και φέρνουν στο προσκήνιο νέες ευθύνες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση απέχει ακόμη από τον τελικό της ξεκαθάρισμα.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά την ανατροπή φορτηγού – Δύο τραυματίες και κλειστές λωρίδες