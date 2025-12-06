# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στη Θεσσαλία –Ήχησε το 112 για εκκένωση της Υπέρειας, σε ετοιμότητα ακόμη 5 οικισμοί

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η κακοκαιρία Byron στη Θεσσαλία, με τις αρχές να θέτουν σε κατάσταση άμεσης κινητοποίησης αρκετούς οικισμούς γύρω από τον ποταμό Ενιπέα. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων της Υπέρειας, προειδοποιώντας για άμεση εκκένωση, καθώς ο ποταμός υπερχείλισε και η στάθμη του νερού ανεβαίνει επικίνδυνα.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τα Φάρσαλα για λόγους ασφαλείας, ενώ λίγη ώρα αργότερα ενημερώθηκαν μέσω νέου μηνύματος οι περιοχές Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνας, Φύλλο και Ήλια, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα για πιθανή υπερχείλιση.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κούρετας περιέγραψε την κατάσταση ως οριακή, σημειώνοντας ότι «το νερό βρίσκεται μόλις 1 με 1,5 μέτρο από το χείλος για να βγει στη μεγάλη κοίτη», ενώ οι τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός για να προλάβουν περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, σε συναγερμό βρίσκεται και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου αργά το βράδυ της Παρασκευής, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή. Στο σημείο βρέθηκε η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση απειλή για τους κατοίκους.

Οι αρχές απευθύνουν διαρκείς εκκλήσεις για προσοχή, τήρηση των οδηγιών και αποφυγή μετακινήσεων σε περιοχές όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια, καθώς το κύμα κακοκαιρίας παραμένει ενεργό και εξελίσσεται.

