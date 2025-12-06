Τιμάται ο Άγιος Νικόλαος, σήμερα 6 Δεκεμβρίου: Χρόνια πολλά

Ο Άγιος Νικόλαος, είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές του Χριστιανισμού και από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας με αμέτρητους ναούς προς τιμήν του. Γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας 3ο αιώνα μ.Χ. και έδρασε την εποχή των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού, Μαξιμιανού και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς και έλαβε αξιόλογη μόρφωση.

Η παράδοση λέει πως από βρέφος είχε τη χάρη του Θεού καθώς κάθε Τετάρτη και Παρασκευή θήλαζε μόνο μια φορά την ημέρα και μάλιστα μετά τη δύση του ηλίου. Σε νεαρή ηλικία έχασε τους γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό. Χειροτονήθηκε ιερέας στα Πάταρα, αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο κι έγινε ηγούμενος της Μονής Σιών στα Μύρα της Λυκίας και αργότερα χωρίς να το επιδιώξει τιμήθηκε με το αξίωμα του αρχιεπισκόπου Μύρων. Ίδρυσε στην αρχιεπισκοπή του φτωχοκομείο, ξενώνα, νοσοκομείο και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η ελεημοσύνη, η αγάπη και η συμπαράσταση σε κάθε αναξιοπαθούντα συνάνθρωπο ήταν για τον Άγιο Νικόλαο τρόπος ζωής.

Την εποχή των διωγμών του Διοκλητιανού εμψύχωνε τους διωκόμενους χριστιανούς και γι' αυτό φυλακίζεται και βασανίζεται. Αποφυλακίστηκε όταν ανέλαβε τον αυτοκρατορικό θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έλαβε μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ., μαχόμενος κατά του Αρειανισμού. Μάλιστα έμεινε στην ιστορία το ράπισμα που έδωσε στον Άρειο κατά την διάρκεια της συνόδου και αυτό ήταν η αιτία να οδηγηθεί πάλι στην φυλακή.

Ποταμός ιαμάτων και πηγή θαυμάτων

Αναρίθμητα είναι τα θαύματα του Αγίου Νικολάου κατά την διάρκεια της ζωής του αλλά και μετά την κοίμησή του. Κάποια από αυτά που έκανε εν ζωή είναι η απελευθέρωση των τριών στρατηλατών, θεραπείες νοσούντων, έσωσε από την πείνα την πόλη των μύρων και φυσικά αμέτρητες φορές γλύτωσε με θαυμαστό τρόπο πλοία που κινδύνευαν για αυτό θεωρείται και προστάτης των ναυτικών

Ο Άγιος Νικόλαος κοιμήθηκε σε μεγάλη ηλικία το 330 μ.Χ. Μετά την κοίμησή του ονομάστηκε «Μυροβλύτης», καθώς τα λείψανά του άρχισαν να αναβλύζουν Άγιο Μύρο. Λέγεται ότι κατά την τέλεση θείας λειτουργίας στο Ναό του Αγίου Στεφάνου στο Μπάρι της Ιταλίας όπου είχαν μεταφερθεί τα λείψανά του άρχισε να αναβλύζει τόσο πολύ μύρο από αυτά, που οι πιστοί το μάζευαν σε δοχεία για θεραπεία από διάφορες αρρώστιες, ενώ αρκετοί λιποθυμούσαν από την ευωδία του μύρου.



Κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο.

Η εκκλησία τιμά την μνήμη του σήμερα 6 Δεκεμβρίου. Η ομάδα του madata.gr εύχεται Χρόνια Πολλά στους Νίκους και τις Νικολέτες που γιορτάζουν!

Διαβάστε ακόμα: Τρακτέρ κάνει όπισθεν με υπερβολική ταχύτητα - Αγρότες φώναζαν «Πάτα τον» για τον αστυνομικό