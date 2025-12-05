Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον Γρηγορόπουλο

Έκτακτα μέτρα σε μετρό και οδικό δίκτυο τίθενται σε ισχύ το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η Ελληνική Αστυνομία και η ΣΤΑΣΥ προχωρούν σε ειδικές ρυθμίσεις, με στόχο την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Μετρό: Κλειστοί σταθμοί σε Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 09:00.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός από τις 11:00 έως τις 15:00 και ξανά από τις 17:00 και μετά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των περιορισμών, οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εφαρμόζονται σταδιακοί περιορισμοί σε βασικές αρτηρίες του κέντρου, με βάση τις συνθήκες που θα προκύπτουν. Η Τροχαία έχει εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τις ανάγκες των εκδηλώσεων.

Οι οδηγοί καλούνται:

– να αποφύγουν μετακινήσεις γύρω από τα σημεία συγκεντρώσεων,

– να μην σταθμεύουν σε δρόμους όπου ενδέχεται να απαιτηθεί διακοπή κυκλοφορίας,

– να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφόρτιση του κέντρου.

Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο απαιτείται, ανάλογα με την εξέλιξη των πορειών και τον όγκο των συμμετεχόντων.

