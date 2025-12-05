Η Αττική επιχειρεί να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron», η οποία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 580 κλήσεις από το πρωί της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής, με τα περισσότερα περιστατικά να αφορούν αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Την ώρα αυτή, τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα μετατοπίζονται προς Πέλλα, Καρδίτσα, Τέμπη, Πήλιο και Κατερίνη, ενώ στην Αττική η κατάσταση σταδιακά εξομαλύνεται και αναμένεται περαιτέρω ύφεση έως το πρωί, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός.

Αττική: Δρόμοι-ποτάμια, εγκλωβισμένοι οδηγοί, ζημιές σε επιχειρήσεις

Παρά τα αντιπλημμυρικά έργα των τελευταίων ετών, πολλές γειτονιές —ιδίως στα δυτικά προάστια— βρέθηκαν ξανά κάτω από μεγάλες ποσότητες νερού.

Μάνδρα, Νέα Πέραμος, Καλλιθέα και Άλιμος ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο, ενώ δεν έλειψαν οι εγκλωβισμοί οδηγών μέσα στα οχήματά τους.

Στο Παλαιό Φάληρο, πλατάνι κατέπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με τον οδηγό να έχει προλάβει να βγει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Στην οδό Σκρα στην Καλλιθέα, κάτοικοι είδαν το νερό να εκτοξεύεται από καπάκι αγωγού ομβρίων, δημιουργώντας εικόνα «σιντριβανιού», καθώς ο αγωγός, σύμφωνα με τον δήμο, δεν καταλήγει στον Κηφισό όπως είχε προβλεφθεί στη μελέτη.

Στο Κερατσίνι, η Γρηγορίου Λαμπράκη πλημμύρισε με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν, ενώ στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας οι καταστηματάρχες κατέγραψαν ζημιές σε προϊόντα και εξοπλισμό, καταγγέλλοντας ότι τα φρεάτια δεν απορρόφησαν τον όγκο του νερού.

Μάνδρα – ο φόβος του 2017 ξύπνησε αλλά «η πόλη άντεξε» λέει ο δήμαρχος

Η περιοχή που θυμίζει περισσότερο τον κίνδυνο που κρύβουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι η Μάνδρα. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους φοβούμενοι νέα πλημμύρα, με την τραγωδία του 2017 και τους 24 νεκρούς να παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη.

Ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, μιλώντας για την κατάσταση στην περιοχή, υπογράμμισε ότι:

«Το νερό ήταν περισσότερο και από του 2017, όμως στα κρίσιμα σημεία η πόλη άντεξε. Προστατεύτηκε η ανθρώπινη ζωή και αποφύγαμε πολύ μεγάλα ύψη νερού μέσα στον αστικό ιστό».

Ο δήμαρχος αποδίδει την εικόνα αυτή στα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σημειώνει πως υπάρχουν ακόμη σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ώστε «το νερό να μην εισέρχεται καθόλου στον οικισμό ούτε να καταλήγει σε κεντρικούς δρόμους».

