Κακοκαιρία Byron: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σχεδόν σε όλη την Αττική – Δύο σημεία παραμένουν κλειστά

Η εικόνα στο οδικό δίκτυο της Αττικής παρουσιάζει πλέον σαφή βελτίωση, έπειτα από τα εκτεταμένα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολο του δικτύου, με μόνο δύο σημεία να παραμένουν μη προσβάσιμα.

Συγκεκριμένα, κλειστά εξακολουθούν να είναι:

- στη Νέα Πέραμο, η οδός Περάματος από το ύψος της Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα προς το λιμάνι

- η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας, στο σημείο της γέφυρας Βρύσης

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά σε όλες τις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες.

