Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την επίθεση σε 48χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά. Πηγές αναφέρουν ότι πίσω από τον ξυλοδαρμό μπορεί να βρίσκονται άτομα που δηλώνουν πως επιτίθενται σε όσους θεωρούν εμπλεκόμενους σε αποπλάνηση ανηλίκων — πληροφορία που διερευνάται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το Live News, πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε δύο μήνες με παρόμοια χαρακτηριστικά στη Θεσσαλονίκη.

Τι καταγγέλλει ο 48χρονος – Ραντεβού μέσω social media

Ο 48χρονος φέρεται να δήλωσε ότι πριν δεχθεί την επίθεση είχε συνομιλήσει μέσω Facebook με άτομο που του συστήθηκε ως 17χρονη και συμφώνησαν σε συνάντηση στο άλσος Μετεώρων. Όπως περιγράφει, στο σημείο τον πλησίασαν αρχικά δύο νεαρές, ηλικίας περίπου 19 ετών, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκαν 10–15 άτομα που τον περικύκλωσαν και τον ξυλοκόπησαν.

«Δεν με σταμάτησαν στον δρόμο. Πήγα στο άλσος στο ραντεβού και τότε εμφανίστηκαν νεαροί και άρχισαν να με χτυπούν», λέει ο ίδιος σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι Αρχές εξετάζουν αν η συνομιλία μέσω social media ήταν μέρος παγίδας που έστησε η ομάδα των δραστών.

Δύο ακόμη επιθέσεις με παρόμοιο μοτίβο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προηγηθεί δύο επιθέσεις με σχεδόν την ίδια μεθοδολογία:

- Σε 23χρονο, αφού έκλεισε διαδικτυακό ραντεβού — στο σημείο τον περίμεναν περίπου 20 άτομα που τον ξυλοκόπησαν, του αφαίρεσαν τηλέφωνο, χρήματα και αυτοκίνητο.

- Σε 27χρονο, σε ραντεβού με άτομο που του είχε δηλώσει ότι είναι 14 ετών — στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από ομάδα 20–25 ατόμων, που του πήραν κινητό και πορτοφόλι.

Και στις τρεις περιπτώσεις, οι δράστες φέρονται να άφησαν τα θύματα τραυματισμένα, ενώ τους αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα.

Τι λέει ο ίδιος και η σύντροφός του

Ο 48χρονος και η σύντροφός του αμφισβητούν τη σύνδεση της επίθεσης με τις δύο προηγούμενες υποθέσεις.

«Έχουν ειπωθεί πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ ξέρω τι πέρασα. Τα πλευρά μου είναι σπασμένα, δεν μπορώ να μιλήσω», δηλώνει.

Η σύντροφός του επιμένει πως η υπόθεσή του δεν σχετίζεται με τις άλλες δύο που αναφέρθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία εξετάζει τα περιστατικά ως ενιαία δράση

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι στην ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει εικόνα για την ομάδα που φέρεται να οργανώνει παρόμοιες επιθέσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πρόκειται κυρίως για ανήλικους, ενώ υπάρχει και ένας ενήλικας 22–23 ετών, ο οποίος φαίνεται να έχει καθοδηγητικό ρόλο.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν πλήρως οι δράστες, να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία και να φωτιστούν τα κίνητρα των περιστατικών.

