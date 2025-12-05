Δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος του οδηγού τρακτέρ που φαίνεται να κινήθηκε απειλητικά προς πεζούς αστυνομικούς σε μπλόκο αγροτών κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εισαγγελέας ενημερώθηκε επίσης για περιστατικό τραυματισμού αστυνομικού από πέτρα, η οποία τον χτύπησε στο στέρνο. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο 424 ΓΣΝΘ και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Από την πλευρά τους, αγρότες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερις συμμετέχοντες υπέστησαν ζάλη από χρήση χημικών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Κλιμάκωση από Δευτέρα – μπλόκα, τελωνεία, νέες κινητοποιήσεις

Μετά από πανθεσσαλική σύσκεψη αποφασίστηκε ενίσχυση της πίεσης προς την κυβέρνηση από την ερχόμενη Δευτέρα, με νέα μπλόκα και κινητοποιήσεις στα τελωνεία. Παράλληλα προαναγγέλλεται ενίσχυση των σημείων αποκλεισμού.

Την ίδια ώρα, αγρότες προχώρησαν σε αιφνιδιαστική διακοπή της κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας στο ύψος της Θήβας. Δεκάδες τρακτέρ κατέλαβαν τον δρόμο μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρήσει σε εκτροπές οχημάτων προς Λιβαδειά και Θήβα.

Ανάλογη κινητοποίηση οργανώνεται από τον Αγροτικό Σύλλογο Λιβαδειάς, σε συνεργασία με αγροτικούς φορείς της Αλιάρτου, των Βαγίων, των Θεσπιών και του Κάστρου. Για την Κυριακή έχει αποφασιστεί μαζική μεταφορά τρακτέρ στο Κάστρο Βοιωτίας με σκοπό νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι δράσεις μετατίθενται για το Σάββατο λόγω κακοκαιρίας. Το κομβόι θα ξεκινήσει από Δυτική & Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, ενώ συμμετοχή αναμένεται από Αμφίκλεια, Ελάτεια και Μώλο. Στη Λοκρίδα συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή ένταξη στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό αγρότες ενισχύουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν περιοδικά σε κλείσιμο της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας–Δομοκού–Λάρισας αλλά και της πρόσβασης προς τον Ε65 στη Ξυνιάδα.

Τα επεισόδια στο μπλόκο της Θεσσαλονίκης

Τα γεγονότα ξεκίνησαν όταν αγρότες από Επανομή, Θέρμη, Τρίλοφο, Χαλκιδική και χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αποκόπηκαν από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» όπου βρίσκονταν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και προσπάθησαν να προσεγγίσουν πεζοί το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, ακολούθησε ένταση, χρήση χημικών και στιγμές που χαρακτηρίστηκαν «φονικές» από κυβερνητικές πηγές, καθώς τρακτέρ έκανε όπισθεν με ταχύτητα προς αστυνομικούς. Ακούστηκαν φωνές που παρότρυναν τον οδηγό, ενώ στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί — ένας από πέτρα και ένας κατά τη συμπλοκή.

Κυβερνητική στάση

Για τα περιστατικά τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες αλλά δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε παραβατικές ενέργειες ή επιθέσεις κατά αστυνομικών.

