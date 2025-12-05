Περιστέρι: Σύλληψη 51χρονου για διάρρηξη ATM και κλοπή 90.000€ – Σε εξέλιξη η αναζήτηση συνεργών

Ένας 51χρονος συνελήφθη στο Περιστέρι Αττικής για συμμετοχή σε οργανωμένη διάρρηξη ΑΤΜ, από το οποίο είχαν αφαιρεθεί 89.950 ευρώ τον Μάρτιο του 2024. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου 2025, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο εντοπισμός των συνεργών του.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του συλληφθέντα και ακόμη τριών αγνώστων συνεργών, ύστερα από ανάλυση και αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν τους τελευταίους μήνες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς έγινε η διάρρηξη του ATM

Ο 51χρονος φέρεται να συμμετείχε στη διάρρηξη δημόσιας υπηρεσίας στο Περιστέρι, όπου μαζί με τους συνεργούς του παραβίασαν την είσοδο, χρησιμοποίησαν τροχό και οξυγόνο και στη συνέχεια άνοιξαν ΑΤΜ τράπεζας στην πρόσοψη του κτιρίου.

Από το μηχάνημα αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό 89.950 ευρώ.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- 3 φυσίγγια καραμπίνας

- αναδιπλούμενο μαχαίρι

- τροχός κοπής μετάλλων & 2 δίσκοι κοπής

- κινητό τηλέφωνο με SIM

- συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων

Ο εξοπλισμός θεωρείται συναφής με τη δράση που διερευνάται.

Δεύτερη σύλληψη στην ίδια υπόθεση

Ακόμη ένας 51χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών. Στο σπίτι του βρέθηκαν:

- 4,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

- πλήθος κινητών τηλεφώνων

- πολλές κάρτες SIM διαφορετικών εταιρειών

Και οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Σε έναν εξ αυτών είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

Διαβάστε ακόμα: Κλιμακώνεται η ένταση στα μπλόκα: Συγκρούσεις αγροτών και ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη