Νέα Πέραμος: Τμήμα δρόμου κατέρρευσε και εξαφανίστηκε από την κακοκαιρία - Βίντεο

Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία Byron στη Νέα Πέραμο, όπου τα ορμητικά νερά ρέματος που υπερχείλισε παρέσυραν και κατέστρεψαν ολόκληρο κομμάτι του οδοστρώματος. Το σημείο παρουσιάζει εικόνα πλήρους διάβρωσης, καθώς το νερό «έσκαψε» τη γη και άνοιξε μεγάλο κενό στο πλάι του δρόμου.

Οι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με το περιστατικό να αποτυπώνει την ένταση των φαινομένων. Το Mega Live News και το Ert News κατέγραψαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής εικόνες από τον κατεστραμμένο δρόμο, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ζημιάς.

Δήμος: «Η μεγαλύτερη ποσότητα νερού εδώ και χρόνια»
Ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έχει πέσει στην περιοχή «εδώ και πολλά χρόνια», επιβεβαιώνοντας πως ο μηχανισμός του δήμου βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση. Τα συνεργεία εργάζονται σε εντατικούς ρυθμούς για την αποκατάσταση, ενώ η νύχτα ήταν δύσκολη λόγω του όγκου νερού που έφτασε στους δρόμους και σε κατοικημένα σημεία.

Παράλληλα, σε άλλες περιοχές καταγράφηκαν καταρρεύσεις τοίχων και δέντρων, ενώ οι πολίτες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Η καταιγίδα Byron αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά μέχρι αύριο το απόγευμα.

