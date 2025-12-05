# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μετρό: Αλλαγές δρομολογίων και κλειστοί σταθμοί στο κέντρο για την επέτειο Γρηγορόπουλου

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μετρό το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί:

- «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 09:00 το πρωί
- «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11:00 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός έως τις 15:00

Στη συνέχεια ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει ξανά στις 17:00
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων, οι συρμοί θα περνούν χωρίς στάση από τα δύο σημεία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες
Οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις και αλλαγές. Όσοι σκοπεύουν να κινηθούν με το Μετρό τις συγκεκριμένες ώρες καλό είναι να προγραμματίσουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς δεν θα είναι δυνατή η αποβίβαση σε «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» μέχρι την άρση των μέτρων.

