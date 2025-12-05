Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε στα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν να αποτρέψουν ομάδες αγροτών από το να κλείσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. είχε στόχο να εμποδίσει την πορεία των τρακτέρ προς την είσοδο των εγκαταστάσεων, ωστόσο η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε.

Βίντεο από το σημείο δείχνει αγρότες να επιβιβάζονται στα τρακτέρ και να κινούνται με όπισθεν προς τις γραμμές των ΜΑΤ, σταματώντας λίγα εκατοστά πριν από τους αστυνομικούς. Στο οπτικό υλικό ακούγονται και φωνές διαμαρτυρίας, που υπογραμμίζουν το τεταμένο κλίμα στο μπλόκο.

Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στα γεγονότα, με τον εκπρόσωπό της να τονίζει ότι υπό τέτοιες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διάλογος. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε πως η κυβέρνηση έχει ανοικτή στάση συζήτησης με τους αγρότες, αλλά «σοβαρά επεισόδια όπως αυτά έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” ή επιθέσεις κατά αστυνομικών» δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της έντασης.

Την ώρα της αντιπαράθεσης, οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες, κλείνοντας την πορεία των τρακτέρ, ενώ ακολούθησαν αντεγκλήσεις και χρήση χημικών. Οι αγρότες ζήτησαν να ανοίξει ο δρόμος για τη διέλευση ασθενοφόρου, υποστηρίζοντας ότι δεν επιδιώκουν περαιτέρω εντάσεις, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν την προώθηση των οχημάτων.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλεισμούς δρόμων και κλιμάκωση των πιέσεων προς την πολιτεία για τα αιτήματά τους.

