Έντονα επεισόδια σημειώνονται στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης, όπου οι αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με στόχο έναν συμβολικό αποκλεισμό. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ τους εμπόδισαν, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να βρεθούν σε απόσταση αναπνοής και η κατάσταση να εκτραχυνθεί.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, αναζητώντας τρόπους να πλησιάσουν το αεροδρόμιο. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε χρήση χημικών, εκτινάσσοντας την ένταση, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί απομάκρυνση του πλήθους.

Πανελλαδική κινητοποίηση με 14 μπλόκα

Σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 14 μπλόκα, με πάνω από 6.000 τρακτέρ να έχουν βγει στους δρόμους. Παραμένουν κλειστά:

Τα διόδια Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα

Η Εθνική Οδός στη Νίκαια

Τμήματα του Ε65 σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Σημεία της Εγνατίας, όπως ο κόμβος Σελίου

Νέα μπλόκα προετοιμάζονται για το Σαββατοκύριακο σε Ανατολική Θεσσαλονίκη, Βίλια και Δερβένι.

Σέρρες – Απόπειρα αποκλεισμού της Εγνατίας

Στον κόμβο Κερδυλίων, αγρότες από χωριά των Σερρών κατέβηκαν σε παράδρομο της Εγνατίας με πρόθεση να αποκλείσουν το οδικό δίκτυο προς Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Η αστυνομία έχει στήσει φραγμό για να αποτρέψει τη διέλευση, ενώ οι αγρότες μιλούν για κλιμάκωση. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Λάρισα – Σκληρή στάση στη Νίκαια

Στο ιστορικό μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν αποχωρούν. Ζητούν επίσημο διάλογο με την κυβέρνηση μόνο με κοστολογημένα και συγκεκριμένα αιτήματα ανά προϊόν. Τα τελικά αιτήματα αναμένεται να οριστικοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ εξετάζονται και νέες μορφές πίεσης, όπως αποκλεισμοί παρακαμπτηρίων.

Ηλεία – Τρίτη ημέρα αποκλεισμού στον κόμβο Πύργου

Ο κόμβος παραμένει κλειστός, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Οι αγρότες έχουν οργανώσει βάρδιες παραμονής και ζητούν:

Αποζημιώσεις για ασθένειες του ζωικού κεφαλαίου

Την καταβολή επιδοτήσεων

Μείωση του κόστους παραγωγής

Φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο

Ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει προσωρινά το μεσημέρι, χωρίς να αποκλείεται νέα ένταση.

Λέσβος – Κλιμάκωση με ρίψη γάλακτος και φωτιές

Μεγάλη συγκέντρωση αγροτών πραγματοποιείται στη Λάρσο, όπου έχει αποκλειστεί ο δρόμος με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε ρίψη γάλακτος και άναψαν φωτιές με δεμάτια σανού στο οδόστρωμα.

Η κινητοποίηση των αγροτών λαμβάνει πλέον πανεθνικό χαρακτήρα, με τα μπλόκα να αυξάνονται και την πίεση προς την κυβέρνηση να εντείνεται, ενώ οι συγκρούσεις στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτούν σαφή κλιμάκωση της έντασης.

