Βαριά ατμόσφαιρα και ανείπωτη θλίψη επικράτησαν στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα. Ο νεαρός, μέλος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας που διατηρεί τη σοκολατοποιία «Leonidas», αποχαιρετήθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης από συγγενείς, φίλους και πλήθος κόσμου που έσπευσε να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας.

Η εκκλησία γέμισε από ανθρώπους που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό του 24χρονου, ενός νέου που – όπως αναφέρουν όσοι τον γνώριζαν – ξεχώριζε για τον χαρακτήρα του, τη ζωντάνια και την αγάπη του για τη ζωή. Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην οικογένειά του, που αποχαιρέτησε το παιδί της σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση.

Το τροχαίο δυστύχημα που του κόστισε τη ζωή έχει ήδη συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του συνεχίζονται. Το δράμα της οικογένειας, που μετρά ένα αδιανόητο πλήγμα, έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης.

Ο Σωτήρης οδηγείται στην τελευταία του κατοικία αφήνοντας πίσω βαρύ κενό και αναπάντητα «γιατί», με την απώλειά του να γίνεται ακόμη πιο επώδυνη λόγω της νεαρής του ηλικίας.

