Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει την Αττική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και αναγκάζοντας την Τροχαία να εφαρμόσει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα και κλεισίματα δρόμων, ιδιαίτερα στη δυτική και βόρεια Αττική, όπου τα ύψη βροχής είναι αυξημένα.

Δρόμοι που παραμένουν κλειστοί

Με βάση τη νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, οι παρακάτω οδοί εξακολουθούν να είναι απροσπέλαστες:

Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου, από το ρεύμα Ντουράκου έως τη Μαυρολίμνη.

Οδός Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα, κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Οδός Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα, από τη λεωφόρο Μαραθώνος και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, από Ακτής Ιωνίας έως Γρ. Λαμπράκη, προς Πέραμα.

Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη στο Κερατσίνι, από Σχιστού έως Μπαλή.

Περιφερειακή Αιγάλεω, από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αττική Οδό.

Οδός 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Πέραμο, από Θ. Γεωργιάδου έως Μεγ. Αλεξάνδρου.

Εθνική οδός Αθηνών–Λαμίας, έξοδος Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς την πόλη.

Βόρειος παράδρομος παλιάς εθνικής Αθηνών–Κορίνθου, από το 38ο έως το 34ο χλμ στη Νέα Πέραμο.

Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας, από λεωφ. Αθηνών προς Περιφερειακή Αιγάλεω.

Δρόμοι όπου αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Σε αρκετά σημεία η κατάσταση έχει βελτιωθεί και η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά:

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, από Ανθέων έως Α. Παπανδρέου στη Γλυφάδα.

Λεωφόρος Αθηνών, στο ύψος της εξόδου προς Σχιστό–Σκαραμαγκά.

Οδός Δερβενοχωρίων, από λεωφόρο Γεννηματά προς Δερβενοχώρια.

Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού.

Νέα εθνική Αθηνών–Κορίνθου

Στο τμήμα από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κυκλοφορία πραγματοποιείται αποκλειστικά από την αριστερή λωρίδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να τηρούν μειωμένες ταχύτητες και να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη.

