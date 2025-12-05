# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του – Πιθανό αίτιο οι αναθυμιάσεις γεννήτριας

Τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένα ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στην οικία του, έπειτα από ημέρες χωρίς κανένα ίχνος επικοινωνίας. Πρόκειται για μια 55χρονη γυναίκα και τον 58χρονο σύζυγό της, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές της εβδομάδας.

Οι συγγενείς, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να τους προσεγγίσουν από τη Δευτέρα, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι τους. Παρά τα επίμονα χτυπήματα στην πόρτα, δεν υπήρξε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η αστυνομία.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παραβίασαν την είσοδο και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός τους ενδέχεται να προήλθε από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, την οποία φέρονται να χρησιμοποιούσαν για ηλεκτροδότηση. Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εισπνοής τοξικών αερίων κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του θανάτου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

