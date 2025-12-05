Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το νέο κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων, με περισσότερα από 6.000 τρακτέρ να έχουν βγει στους δρόμους και 14 μπλόκα να έχουν ήδη στηθεί σε κομβικά σημεία της χώρας. Οι αγροτικές συλλογικότητες δηλώνουν αποφασισμένες να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους, εξετάζοντας ακόμη και τον διπλασιασμό των μπλόκων μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα σε τελωνεία, εθνικούς κόμβους και κύριες αρτηρίες, με τους αγρότες να επιμένουν ότι οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τις κινήσεις τους αλλά δεν τις αναστέλλουν. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι «δεν υπάρχει διάθεση για επαφές» με τα αρμόδια υπουργεία, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι φέτος οι κινητοποιήσεις είναι πιο εκτεταμένες από προηγούμενες χρονιές, με αγροτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε όλα τα μεγάλα τελωνεία: Ευζώνους, Προμαχώνα, Νίκης και Κήπους.

Οι αποκλεισμοί που σημειώθηκαν χθες στα τελωνεία έχουν προσωρινά αρθεί, καθώς οι αγρότες επανεξετάζουν τον τρόπο δράσης τους ενόψει της κακοκαιρίας. Επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων με ελληνικά προϊόντα και τουριστικών λεωφορείων, αλλά όχι φορτηγών με εισαγωγές.

Κλειστά παραμένουν κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ των οποίων τα διόδια Μαλγάρων (ρεύμα προς Αθήνα), σημεία της Εθνικής Οδού στη Νίκαια, τμήματα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, καθώς και ο κόμβος Σελίου στην Εγνατία Οδό.

Στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, οι αγρότες εξακολουθούν να κρατούν θέσεις με τα τρακτέρ τους, ενώ φορείς και σωματεία εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη όλων των μπλόκων πανελλαδικά.

Νέα μπλόκα αναμένεται να δημιουργηθούν εντός των επόμενων ημερών, μεταξύ άλλων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (Πράσινα Φανάρια, περιοχή αεροδρομίου), στα Βίλια και στο Δερβένι. Στο τραπέζι βρίσκονται και επιπλέον μορφές κινητοποίησης, όπως συγκεντρώσεις σε πόλεις και στοχευμένα κλεισίματα δρόμων.

Από τη Δευτέρα προγραμματίζονται δύο κρίσιμες συσκέψεις: μια μεγάλη θεσσαλική και μια πανελλαδική, όπου θα χαραχθούν οι επόμενες κινήσεις. Οι αγροτικές ηγεσίες αναφέρουν ότι η δυναμική των συμμετοχών αυξάνεται καθημερινά και ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν άμεσα.

Το Σάββατο, αγρότες της Μαγνησίας σχεδιάζουν να στήσουν νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ, στο ύψος των Μικροθηβών, μετά από απόφαση των συλλόγων του Αλμυρού και του Ρήγα Φεραίου για κοινή κάθοδο στον δρόμο.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, με το δίκτυο των μπλόκων να επεκτείνεται και το κλίμα στον αγροτικό κόσμο να παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο.

