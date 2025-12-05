Μια σειρά από βίαιες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με θύματα άνδρες που συνομιλούσαν διαδικτυακά με ανήλικες, έχουν θέσει σε συναγερμό τις Αρχές. Ομάδα νεαρών φαίνεται πως κλείνει ραντεβού με τα συγκεκριμένα άτομα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως «τιμωρούς παιδόφιλων», και στη συνέχεια προχωρά σε ξυλοδαρμούς και ληστείες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες εμφανίζονται να δρουν με παρόμοιο τρόπο σε τουλάχιστον τρία περιστατικά τον Νοέμβριο. Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής τα συμβάντα έχουν καταγραφεί ως ληστείες, καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη καταγγελία για απόπειρα παγίδευσης ή εκβιασμό σχετικό με ανήλικους.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό με 48χρονο άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Όπως περιγράφει η σύντροφός του, οι δράστες μπήκαν στο αυτοκίνητο από την πίσω πόρτα ενώ εκείνος ήταν σταματημένος σε φανάρι κοντά στη Σταυρούπολη. Με την απειλή μαχαιριού τύπου «πεταλούδα» τον ανάγκασαν να τους ακολουθήσει σε δασώδη περιοχή στο Καρατάσι, όπου τον περίμεναν περίπου 15 άτομα. Εκεί τον περικύκλωσαν, τον χτύπησαν επανειλημμένα και του έκλεψαν το τσαντάκι και τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Ο 48χρονος έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε, κατάφερε να συρθεί μέχρι τον δρόμο για να ζητήσει βοήθεια. Περίοικοι ενημέρωσαν την Αστυνομία και ο άνδρας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στις υποθέσεις, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ενισχύουν την εκτίμηση πως πρόκειται για την ίδια ομάδα νεαρών που δρα με σκοπό να επιτεθεί και να ληστέψει. Σε μία από τις υποθέσεις, το θύμα παραδέχτηκε ότι είχε συνομιλήσει με ανήλικη διαδικτυακά, γεγονός που οι δράστες φαίνεται να χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα για να τον στοχοποιήσουν.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές δηλώνουν ότι είναι κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για το δασάκι όπου σημειώνονται τα περιστατικά, καθώς, όπως λένε, ανάλογα συμβάντα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

Το φαινόμενο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο για τη δράση αυτοαποκαλούμενων «τιμωρών» όσο και για τον αυξανόμενο κίνδυνο βίαιων επιθέσεων που καλύπτονται πίσω από διαδικτυακές παγίδες. Οι Αρχές καλούν τα θύματα να προχωρούν σε επίσημες καταγγελίες, ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η διερεύνηση και να δοθεί τέλος στη δράση της ομάδας.

Διαβάστε ακόμα: Κρήτη: Νέες διαστάσεις στην υπόθεση του «σπιτιού – κολαστηρίου» με 8 παιδιά – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ζευγαριού