Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες το οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς η κακοκαιρία «Byron» έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, μετατρέποντας πολλούς δρόμους σε λίμνες και οδηγώντας σε εκτεταμένο μποτιλιάρισμα.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, όπου η άνοδος παραμένει ακινητοποιημένη από το Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση, με ουρές χιλιομέτρων. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αθηνών–Κορίνθου, από το Δαφνί μέχρι τα διυλιστήρια και στην περιοχή της Πέτρου Ράλλη.

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται επίσης σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στο ύψος της ΕΡΤ), Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγγρού, Ποσειδώνος, στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λ. Σχιστού και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν μεγάλη υπομονή.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει εντελώς, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας. Μεταξύ αυτών:

• Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου–Σχίνου, από το ρέμα Ντουράκου έως τη Μαυρολίμνη

• Οδός Αγίας Αικατερίνης, και στα δύο ρεύματα, στη Μάνδρα

• Οδός Ημερου Πεύκου, από Λ. Μαραθώνος, στα Σπάτα

• Λ. Αθηνών, από Λ. Σχιστού–Σκαραμαγκά έως Περιφερειακή Αιγάλεω

• Λ. Δημοκρατίας, από Ακτής Ιωνίας έως Γρ. Λαμπράκη στο Κερατσίνι

• Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη, από Λ. Σχιστού έως οδό Μπαλή στο Κερατσίνι

• Περιφερειακή Αιγάλεω, από Λ. Αθηνών έως Αττική Οδό

• Οδός 28ης Οκτωβρίου, Νέα Πέραμος, από Θ. Γεωργιάδου έως Μεγ. Αλέξανδρου

• Νέα Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου, από το 32ο χλμ. έως την έξοδο Νέας Περάμου, ρεύμα προς Κόρινθο

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές και να ενημερώνονται συνεχώς για τις αλλαγές στο οδικό δίκτυο, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να δημιουργεί νέα προβλήματα.

