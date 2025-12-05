# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κακοκαιρία Byron: Τι προβλέπεται για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Άδειες, τηλεργασία και μέτρα προστασίας

Η κακοκαιρία «Byron» φέρνει προσαρμογές και στον εργασιακό τομέα, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Εργασίας εξέδωσαν ειδικές οδηγίες για την ασφάλεια εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που αδυνατούν να προσέλθουν σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις υπηρεσίες τους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, δικαιούνται να απουσιάσουν χωρίς καμία συνέπεια. Η απόφαση στηρίζεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και αποσκοπεί στη μείωση άσκοπων μετακινήσεων που μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες.

Μέτρα προβλέπονται και για τον ιδιωτικό τομέα. Το υπουργείο Εργασίας, μετά από σύσκεψη υπό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τονίζει ότι οι εργοδότες σε περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία οφείλουν να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό. Η οδηγία αφορά ιδιαίτερα τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, όπου οι συνθήκες είναι πιο επικίνδυνες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους εργαζόμενους διανομείς, που απασχολούνται είτε σε επιχειρήσεις εστίασης είτε σε πλατφόρμες διανομής. Εκτός από την υποχρεωτική παροχή μέσων ατομικής προστασίας, όπως κράνος, γάντια και αδιάβροχες στολές, οι εργοδότες οφείλουν να προχωρούν σε άμεση παύση εργασιών όταν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Στόχος είναι να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για τους εργαζόμενους που κινούνται με δίτροχα οχήματα σε συνθήκες καταιγίδων και ισχυρών ανέμων.

Το υπουργείο Εργασίας, τέλος, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία όπου αυτό είναι οργανωτικά εφικτό, προκειμένου να μειωθούν οι μετακινήσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

