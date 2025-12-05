# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ποια πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα μείνουν, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η Σχολή Καλών Τεχνών, ενημέρωσαν ότι την Παρασκευή (5/12), η οποία αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας, θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά, οι σχετικές ανακοινώσεις:

ΕΚΠΑ:

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Πανεπιστήμιο Πειραιά:

Γίνεται γνωστό ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική) των προπτυχιακών μαθημάτων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Σχολή Καλών Τεχνών:
Σας ενημερώνουμε , ότι -λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων- αύριο, Παρασκευή 5/12/2025 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστές. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά.
 

