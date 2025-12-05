Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς η κακοκαιρία «Byron» έχει οδηγήσει σε γενικευμένες αναστολές λειτουργίας σχολικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αττική, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – δημόσια και ιδιωτικά – παραμένουν κλειστά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

Η απόφαση ελήφθη μετά την εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας, που έθεσε το Λεκανοπέδιο σε «κόκκινο συναγερμό» ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι, παρότι η ένταση των φαινομένων δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Αττική, η πλήρης αναστολή λειτουργίας των σχολείων κρίθηκε αναγκαία για την ασφάλεια των μαθητών.

Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Η κακοκαιρία επηρεάζει σημαντικό μέρος της χώρας, με αρκετοί δήμοι να ανακοινώνουν ανάλογα προληπτικά μέτρα:

• Κάρυστος: Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες και οι παιδικοί σταθμοί.

• Κως: Αναστολή λειτουργίας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής.

• Κύμη – Αλιβέρι: Κλειστά σχολεία όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

• Κατερίνη: Κλειστά όλα τα σχολεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών.

• Ρόδος, Σύμη, Καστελόριζο, Τήλος: Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν την προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολείων, καθώς αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα. Στο Καστελόριζο, μάλιστα, ο δήμαρχος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους – και ιδιαίτερα στους ψαράδες – να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Η απόφαση για το κλείσιμο σχολικών μονάδων στη νησιωτική Ελλάδα σχετίζεται με την έντονη δραστηριότητα του συστήματος «Byron» στο ανατολικό Αιγαίο, όπου οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις και επικίνδυνη θαλασσοταραχή.

Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας σε πραγματικό χρόνο, με τα συνεργεία Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλη την επικράτεια. Η πιθανότητα επέκτασης ή παράτασης των μέτρων δεν αποκλείεται, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

