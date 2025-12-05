Η κακοκαιρία «Byron» πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, σημαντικές ζημιές και εκτεταμένες επιχειρήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Από το βράδυ της Πέμπτης, το μήνυμα του 112 ήχησε σε πολλές περιοχές, προειδοποιώντας τους κατοίκους για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και ζητώντας την άμεση μετάβαση σε υψηλότερους ορόφους όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Στην Αττική, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε χείμαρρους, με τις περιοχές Μεγάρων, Νέας Περάμου και Μάνδρας να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Το 112 εστάλη τα ξημερώματα σε κατοίκους συγκεκριμένων συνοικιών των Μεγάρων, ενώ νέα προειδοποίηση εστάλη και στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας για αποφυγή μετακινήσεων και άμεση απομάκρυνση από υπόγεια και ισόγεια κτίρια.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 330 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία από χθες το πρωί έως τις 06.00 σήμερα. Μόνο στην Αττική έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες απεγκλωβισμοί και παροχές βοήθειας.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο. Η εθνική οδός Αθηνών–Κορίνθου έκλεισε στο ρεύμα προς Κόρινθο από τα διόδια της Ελευσίνας, καθώς φερτά υλικά κάλυψαν το οδόστρωμα καθιστώντας την κυκλοφορία επικίνδυνη. Παράλληλα, η Τροχαία ανακοίνωσε σειρά διακοπών κυκλοφορίας σε Μάνδρα, Σπάτα, Κερατσίνι, Νέα Πέραμο και άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου.

Στα νότια προάστια, όπως Ηλιούπολη και Άλιμος, οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στο Μενίδι έκλεισε η οδός Καραμανλή.

Λόγω της έντασης του φαινομένου, κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής, καθώς και πολλές σχολικές μονάδες σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με αποφάσεις δήμων και υπουργείων. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που αδυνατούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες τους λόγω των καιρικών συνθηκών μπορούν να απουσιάσουν χωρίς επιπτώσεις.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν σήμερα κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Τοπικές χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ενώ οι άνεμοι φτάνουν σε πολλές περιοχές τα 7–8 μποφόρ.

Για το Σαββατοκύριακο, η ΕΜΥ προβλέπει συνέχιση των βροχοπτώσεων, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα κυρίως το πρωί του Σαββάτου και σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ωστόσο, σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να παραμείνουν έως την αρχή της επόμενης εβδομάδας.

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

