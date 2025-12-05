# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σφοδρή κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες, προειδοποιήσεις 112 και εκτεταμένα προβλήματα σε όλη τη χώρα

Σφοδρή κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες, προειδοποιήσεις 112 και εκτεταμένα προβλήματα σε όλη τη χώρα

Η κακοκαιρία «Byron» πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, σημαντικές ζημιές και εκτεταμένες επιχειρήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Από το βράδυ της Πέμπτης, το μήνυμα του 112 ήχησε σε πολλές περιοχές, προειδοποιώντας τους κατοίκους για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και ζητώντας την άμεση μετάβαση σε υψηλότερους ορόφους όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Στην Αττική, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε χείμαρρους, με τις περιοχές Μεγάρων, Νέας Περάμου και Μάνδρας να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Το 112 εστάλη τα ξημερώματα σε κατοίκους συγκεκριμένων συνοικιών των Μεγάρων, ενώ νέα προειδοποίηση εστάλη και στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας για αποφυγή μετακινήσεων και άμεση απομάκρυνση από υπόγεια και ισόγεια κτίρια.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 330 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία από χθες το πρωί έως τις 06.00 σήμερα. Μόνο στην Αττική έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες απεγκλωβισμοί και παροχές βοήθειας.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο. Η εθνική οδός Αθηνών–Κορίνθου έκλεισε στο ρεύμα προς Κόρινθο από τα διόδια της Ελευσίνας, καθώς φερτά υλικά κάλυψαν το οδόστρωμα καθιστώντας την κυκλοφορία επικίνδυνη. Παράλληλα, η Τροχαία ανακοίνωσε σειρά διακοπών κυκλοφορίας σε Μάνδρα, Σπάτα, Κερατσίνι, Νέα Πέραμο και άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου.

Στα νότια προάστια, όπως Ηλιούπολη και Άλιμος, οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στο Μενίδι έκλεισε η οδός Καραμανλή.

Λόγω της έντασης του φαινομένου, κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής, καθώς και πολλές σχολικές μονάδες σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με αποφάσεις δήμων και υπουργείων. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που αδυνατούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες τους λόγω των καιρικών συνθηκών μπορούν να απουσιάσουν χωρίς επιπτώσεις.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν σήμερα κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Τοπικές χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ενώ οι άνεμοι φτάνουν σε πολλές περιοχές τα 7–8 μποφόρ.

Για το Σαββατοκύριακο, η ΕΜΥ προβλέπει συνέχιση των βροχοπτώσεων, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα κυρίως το πρωί του Σαββάτου και σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ωστόσο, σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να παραμείνουν έως την αρχή της επόμενης εβδομάδας.

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Διαβάστε ακόμα: Τροχαία τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας με ταξί

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία BYRON: Red Code σε 9 περιφέρειες – Πλημμύρες, κατολισθήσεις, μηνύματα 112 και κλειστά σχολεία
Κοινωνία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία BYRON: Red Code σε 9 περιφέρειες – Πλημμύρες, κατολισθήσεις, μηνύματα 112 και κλειστά σχολεία

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός 56χρονος οδηγός λεωφορείου – Επιβάτης απέτρεψε μεγαλύτερο δυστύχημα
Κοινωνία

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός 56χρονος οδηγός λεωφορείου – Επιβάτης απέτρεψε μεγαλύτερο δυστύχημα

Κρήτη: Νέες διαστάσεις στην υπόθεση του «σπιτιού – κολαστηρίου» με 8 παιδιά – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ζευγαριού
Κοινωνία

Κρήτη: Νέες διαστάσεις στην υπόθεση του «σπιτιού – κολαστηρίου» με 8 παιδιά – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ζευγαριού

Πτολεμαΐδα: Τραγική σύμπτωση με τον θάνατο του 56χρονου οδηγού – Και ο πατέρας του είχε χάσει τη ζωή του στο τιμόνι
Κοινωνία

Πτολεμαΐδα: Τραγική σύμπτωση με τον θάνατο του 56χρονου οδηγού – Και ο πατέρας του είχε χάσει τη ζωή του στο τιμόνι

Κλειστά σχολεία και στην Αττική την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας BYRON
Κοινωνία

Κλειστά σχολεία και στην Αττική την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας BYRON