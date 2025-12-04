Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την Ελλάδα, με νέα καταιγίδα να εκδηλώνεται στην Αττική και το 112 να στέλνει μηνύματα σε πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα, έστειλε μήνυμα σε Θεσσαλονίκη, Εύβοια, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες και Ηράκλειο.

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει μεγάλο τμήμα της χώρας, με την Αττική και άλλες περιοχές να βιώνουν έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και εκατοντάδες κλήσεις προς την Πυροσβεστική.

Ήδη, περισσότερες από 124 κλήσεις έχουν καταγραφεί για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απεγκλωβισμούς οδηγών από ακινητοποιημένα οχήματα, κυρίως σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, νότια προάστια και τον Δήμο Αθηναίων.

Κλειστοί δρόμοι και διακοπές ρεύματος

Με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, η οδός Πειραιώς έκλεισε ξανά από Χαμοστέρνας έως Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παραμένουν επίσης κλειστά:

• Οδός Αγίας Αικατερίνης, Μάνδρα – υπερχείλιση ρέματος

• Επ. οδός Αλεποχωρίου–Σχίνου, από Μαυρολίμνη έως ρέμα Ντουράκου

• Οδός Ήμερου Πεύκου, Σπάτα – από λεωφόρο Μαραθώνος

Εντυπωσιακές εικόνες σκοταδιού κατεγράφησαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου η οδός Ερμού έμεινε χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας.

Μετεωρολόγοι: «Τα χειρότερα έρχονται από τα μεσάνυχτα»

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας θα σημειωθεί απόψε.

• Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για πολύ ισχυρές βροχές από τα μεσάνυχτα και μεγάλο αριθμό κεραυνών γύρω στις 02:00 σε Νότια Αττική και Κυκλάδες.

• Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι η Αττική μπορεί να δεχτεί από 40 έως 90 χιλιοστά βροχής, με μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε νότια, ανατολικά και παράκτιες περιοχές.

• Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι «είμαστε στην αρχή» και ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο.

Σε «Red Code» μεγάλες περιοχές της χώρας

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας («RED CODE») εννέα περιφέρειες, μεταξύ των οποίων Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Μακεδονία και νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Κλειστά σχολεία την Παρασκευή

Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Κλειστά παραμένουν και τα νυχτερινά σχολεία απόψε.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επιπλέον κλειστά σχολεία σε δήμους της Λακωνίας, Μάνης, Καλαμπάκας, Δίου–Ολύμπου, Κατερίνης, Ρόδου, Κάσου, Τήλου, Σύμης, Καστελόριζου και άλλους.

Δημόσιο: Τι ισχύει για τους υπαλλήλους αύριο

Το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να προσέλθουν λόγω των ακραίων φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν νόμιμα βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα.

Επιπλέον, επιτρέπεται καθυστερημένη προσέλευση χωρίς συνέπειες, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

• Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως την Παρασκευή το μεσημέρι σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου.

• Το Σάββατο η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί, παραμένοντας ισχυρή στα Δωδεκάνησα.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να ακολουθούν τις οδηγίες του 112 και να παρακολουθούν συνεχώς τις επίσημες ενημερώσεις.

