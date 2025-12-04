# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αττική: Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σοβαρές δυσκολίες στο οδικό δίκτυο της Αττικής προκαλεί η κακοκαιρία Byron, η οποία πλήττει έντονα το Λεκανοπέδιο από το απόγευμα της Πέμπτης (4/12). Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων σε σημεία όπου η κατάσταση κρίνεται επικίνδυνη, λόγω πλημμυρισμένων δρόμων και υπερχειλισμένων ρεμάτων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση:

• Οδός Πειραιώς: Η κυκλοφορία έχει διακοπεί εκ νέου στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη συμβολή με την οδό Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη.
• Μάνδρα: Κλειστή η οδός Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα, εξαιτίας υπερχείλισης του ομώνυμου ρέματος.
• Αλεποχώρι – Σχίνος: Παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό από τη Μαυρολίμνη έως το ρέμα Ντουράκου, επίσης λόγω υπερχείλισης.
• Σπάτα: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου, από τη λεωφόρο Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να ενημερώνονται συνεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη και ενδέχεται να υπάρξουν νέες αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

