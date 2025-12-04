Τζόκερ κλήρωση, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) η κλήρωση 2997 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε στην πρώτη κατηγορία περίπου 3.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν είναι: 4, 9, 14, 29, 42 και αριθμός Τζόκερ το 12.

Για ακόμη μία φορά σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+1), καθώς δεν βρέθηκε δελτίο με όλους τους τυχερούς αριθμούς. Στη δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκε ένα τυχερό δελτίο, το οποίο κερδίζει 100.000 ευρώ.

Έτσι, το ποσό που θα μοιράσει η πρώτη κατηγορία στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής ανεβαίνει στα 3,5 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των παικτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

